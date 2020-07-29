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Gürcafer: Adım atılmazsa eylem devam edecek

29 Temmuz 2020
Cafer Gürcafer

Cafer Gürcafer,  Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda gelişme yaşanmazsa eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Başbakanlık önündeki araçlı eylemi devam ediyor.

Birlik Başkanı Cafer Gürcafer, basına yaptığı açıklamada hükümet yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, eylem gerekçeleri arasında yer alan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesi konusu dışındaki diğer konularda ilerleme sağladıklarını belirtti.

“Yaşadığımız sıkıntıların bayramdan önce çözülmesini temenni ederim” diyen Gürcafer, imar planı konusunda ise mesafe kat edilmediğini kaydetti.

Gürcafer, UBP Teknik Heyeti’nin imar planına yönelik çalışmasını tamamladığı ve bugün İçişleri Bakanlığı’na sunacağı duyumunu aldıklarını da söyledi.

Çalışmanın koalisyon ortakları arasında görüşüleceğini uzlaşma zemini olup olmadığının da ortaya çıkacağını söyleyen Gürcafer, daha sonra durumun netleşeceğini belirtti.

Gürcafer,  Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda gelişme yaşanmazsa eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği “kamu ihalelerinde uzun süredir yaşanan sıkıntılar, yap-sat sektörünün aşılamayan sorunları ve Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesi” gerekçeleriyle dün Lefkoşa’da araçlı eylem başlatmıştı.

Birlik Başkanı Cafer Gürcafer dün yaptığı açıklamada, taleplerinin tümü yerine getirilmediği sürece eylemlerinin devam edeceğini belirtmişti.


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