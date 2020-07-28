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Müteahhitler araçlı eylem yapıyor

28 Temmuz 2020
Müteahhitler Birliği araçlı eylem

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ise emirnameyle ilgili önerilerinin dikkate alınmaması ve verilen vaatlerin yerine getirilmemesi nedeniyle Lefkoşa’da bugün araçlı eylem yapıyor.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, kamu ihalelerinde uzun süredir yaşanan sıkıntılar, yap-sat sektörünün aşılamayan sıkıntıları ve Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesi gerekçeleriyle araçlı eylem yapıyor.

Birlik açıklamasında, sabah 09.00 itibariyle gerçekleştirilecek araçlı eylem nedeni ile trafikte sıkışıklıklar ve yer yer tıkanmalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.


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