Dünyada covid-19 vakaları ve ölümleri artıyor

Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını etkisini sürdürüyor. İşte ülkelerin koronavirüs vaka sayısı ve ölümlerine ilişkin paylaştığı son rakamlar…

Dünya genelinde virüs nedeniyle 654 bin 89 kişi yaşamını yitirdi, salgınında vaka sayısı 16 milyon 536 bine yükseldi.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD’de, 4 milyon 398 bin kişide COVID-19 tespit edildi, can kaybı 150 bin 53’e ulaştı.

Fransa’da COVID-19’dan ölenlerin sayısı 30 bin 209’a yükseldi

Fransa’da Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 514 artışla 212 bin 616’ya ulaştı.

Son 24 saatte hastanelerde 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 209’a yükseldi.

COVID-19 nedeniyle 398’i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 655 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 81 bin 82 oldu.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısı 110 gündür düşerken, haftada yaklaşık 500 bin test yapılıyor.

Mısır’da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi

Mısır’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak 4 bin 652’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 46 kişi daha yaşamını yitirdi ve 420 yeni vaka tespit edildi.

Böylece, virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 652’ye, vaka sayısı da 92 bin 482’ye çıktı.

Ülke genelinde 1007 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 34 bin 838 oldu.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığının açıklamasında, koronavirüs kaynaklı 8 can kaybının daha yaşandığı, 616 kişinin hastalığa yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, toplam vefat sayısının 1163’e, vaka sayısının 27 bin 973’e yükseldiği, 18 bin 837 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Libya

Libya’da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, 158 yeni vaka görüldü.

Virüs kaynaklı can kaybı 64’e, vaka sayısı 2 bin 827’ye yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı da 577 oldu.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 483’e yükselirken, vaka sayısının 1691, iyileşen hasta sayısının 833 olduğu aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 hastası 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 609 kişiye hastalık teşhisi konulduğu belirtildi.

Böylece can kaybının 316’ya, vaka sayısının 20 bin 887’ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 16 bin 553’e ulaştığı ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 333 yeni vakanın tespit edildiğini belirtti.

Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria olmak üzere tüm Filistin’de COVID-19 nedeniyle toplam vefat edenlerin sayısı 80’e, hastalığa yakalananlar 13 bin 457’ye yükselirken, 5 bin 495 kişi sağlığına kavuştu.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, COVID-19 nedeniyle 132 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 51, vaka sayısının 3 bin 882 olduğunu, 1709 kişinin sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede COVID-19 kaynaklı vefatın yaşanmadığını ancak 8 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, bugüne dek vefat edenlerin sayısının 11 olduğu, vaka sayısının 1176’ya yükseldiği kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 nedeniyle ölüm yaşanmadığı, 3 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bugüne dek virüs nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 1455’e, iyileşenlerin sayısı ise 1157’ye yükseldi.

Gambiya’da 97 sağlık çalışanı COVID-19’a yakalandı

Gambiya Tabipler Birliğinden (GARD) yapılan açıklamada, ülkede mart ayında ilk COVID-19 vakası görülmesinden bu yana 97 sağlık personelinde virüsün tespit edildiği belirtildi.

Şimdiye kadar 10 doktor, 12 hemşire ve 15 yardımcı personelin taburcu edildiği ifade edilen açıklamada, 60 sağlık çalışanının da karantinada olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu dönemde en zor durumda kalanlar sağlık çalışanlarıdır. Eğer dikkat edilmezse sağlık sektörünün COVID-19’la mücadelesi çökecektir” ifadelerine yer verildi.

Gambiya’da şimdiye kadar 326 COVID-19 vakası görüldü, 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde COVID-19 vaka sayısı 450 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 298 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 7 bin 67 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde son 24 saatte 7 bin 96 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 452 bin 529’a yükseldi, iyileşenlerin sayısı 274 bin 925 olarak belirlendi.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 802 bin 211 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika’da COVID-19’un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kolombiya ve Panama’da COVID-19 kaynaklı ölümler artıyor

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 252 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 777’ye çıktı. Vaka sayısı da 8 bin 125 artışla 257 bin 101’e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 6 bin 124 artarak toplam 131 bin 161 oldu.

Panama’da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı ölü sayısı 1322’ye yükseldi.

Vaka sayısı da 1146 artarak 61 bin 442’ye çıktı.

Gana’da COVID-19 vaka sayısı 33 bini aştı

Gana Sağlık Hizmetlerinin açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 374 bin 612 COVID-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 655 artarak 33 bin 624’e yükseldi.

COVID-19 nedeniyle şimdiye kadar 168 kişi yaşamını yitirirken iyileşen hasta sayısı ise 29 bin 801’e ulaştı.

Gana’da son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Ülkede artan vaka sayılarına rağmen salgına karşı alınan önlemler hafifletildi.

Gana’da başkent Akra 17 bin 383, Ashanti 8 bin 229, Western 2 bin 563 ve Central 1362 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Arjantin ve Şili’de COVID-19 vakaları

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 121 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 59’a, vaka sayısı da 4 bin 890 artarak 167 bin 416’ya yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde gerçekleşen en yüksek virüs kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires Özerk Şehri 55 bin 46 vaka, 1097 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 98 bin 228 vaka, 1587 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin’de, 20 Mart’ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise hafifletilmesine rağmen karantina sürüyor.

Şili’de 1 milyondan fazla test

Şili’de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 75 artarak 9 bin 187’ye, virüs görülenlerin sayısı da 2 bin 133 artarak 347 bin 923’e çıktı.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago’yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 252 bin 122 vaka ve 7 bin 353 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 319 bin 954, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1670, durumu kritik olanların sayısı ise 250 olarak açıklandı.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü 8’inci ülke Şili’de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 546 bin 97 COVID-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Yaklaşık 19 milyon nüfuslu Şili’de vakaların hızla artmasıyla 16 Mayıs’ta başta Metropolitan bölgesinde ilan edilen ve ülkenin çeşitli yerlerine yayılan karantinadan 5 aşamalı çıkış planı geçen haftadan itibaren uygulamaya konulmuştu.

Avustralya’da COVID-19’a yakalananların sayısı 15 bini geçti

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsün ortaya çıkmasından bu yana ülke genelinde 3 milyon 987 binden fazla test yapıldı, 15 bin 302 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

İyileşenlerin sayısı 9 bin 311 olurken 167 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Victoria eyaletinde 6 kişi daha öldü

Geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğu uygulanan Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’da basın toplantısı düzenleyen Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, son 24 saatteki testlerde 384 kişiye daha COVID-19 tanısı konulduğunu, virüse yaklanan 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vatandaşların genellikle kurallara uyduğunu ancak bazı kişilerin maske takmayarak insanların hayatlarını riske attığını belirten Andrews, ‘”Kendi özgürlüklerinin veya insan haklarının insan hayatından daha önemli olduğuna inanan bazı insanları görmeye devam ediyoruz. Bu gerçekten kötü bir karar. Sadece kötü bir karar değil, aynı zamanda çok akıllıca da bir karar değil, çünkü para cezasına çarptırılacaksınız” ifadelerini kullandı.

Hızla artan vakalar nedeniyle acil olmayan tüm ameliyatların ertelendiğini hatırlatan ve halkı dikkatli olmaya çağıran Andrews, ‘‘Hastalık belirtiniz varsa hemen test yaptırın, sonucu alana kadar evinizden çıkmayın, işe gitmediğiniz günlerin parasını biz ödeyeceğiz” dedi.

Son haftalarda COVID-19’un hızla yayıldığı Melbourne’da, geçerli nedenler olarak belirlenen “Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak” haricinde sokağa çıkanlara 1652, söz konusu nedenlerle sokağa çıkıp maske takmayanlara da 200 Avustralya doları ceza uygulanıyor.

Yeni Zelanda’da bir kişide COVID-19 tespit edildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Chris Hipkins, ülkeye yurt dışından dönen bir kişiye yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Virüse yakalanan kişiyle teması bulunan aile bireylerinin kendilerini karantinaya aldığını aktaran Hipkins, toplam 21 aktif vakanın tamamının otellerde karantinada olduğunu ve hastanelerde COVID-19’lu hasta bulunmadığını aktardı.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.