Florida’da Covid-19’a yakalanan çocukların oranı yüzde 34 arttı

ABD'nin Florida eyaletinde okullar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin tart\u0131\u015fmalar s\u00fcrerken, Covid-19'a yakalanan \u00e7ocuklar\u0131n oran\u0131 y\u00fczde 34 artt\u0131.\r\n\r\nFlorida sa\u011fl\u0131k yetkilileri, Covid-19'a yakalanan 17 ya\u015f ve alt\u0131 toplam \u00e7ocuk say\u0131s\u0131n\u0131n 16 Temmuz'da 23 bin 170 oldu\u011funu, 24 Temmuz itibar\u0131yla bu rakam\u0131n 31 bin 150'ye y\u00fckseldi\u011fini duyurdu.\r\n\r\nB\u00f6ylelikle eyalette salg\u0131na yakalanan \u00e7ocuk oran\u0131 8 g\u00fcn i\u00e7inde y\u00fczde 34 artt\u0131.\r\n\r\n\u00d6te yandan salg\u0131n, nedeniyle hastanede tedavi g\u00f6ren \u00e7ocuk say\u0131s\u0131 16 Temmuz itibar\u0131yla 246 olurken, bu rakam 24 Temmuz'da 303'e y\u00fckseldi.\r\n\r\nHastaneye kald\u0131r\u0131lan \u00e7ocuk oran\u0131 da 8 g\u00fcn i\u00e7inde y\u00fczde 23 art\u0131\u015f g\u00f6sterdi.\r\n\r\nSalg\u0131na yakalanan ve hastanede tedavi g\u00f6ren \u00e7ocuk say\u0131s\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir art\u0131\u015f\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 eyalette okullar\u0131n sonbaharda a\u00e7\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik tart\u0131\u015fmalar devam ediyor.