DSÖ: Covid-19 karşılaştığımız en büyük sorun

DS\u00d6 Genel Direkt\u00f6r\u00fc Ghebreyesus, Covid-19 salg\u0131n\u0131n\u0131n 'bug\u00fcne kadar g\u00f6r\u00fclen en ciddi ve k\u00f6t\u00fc sa\u011fl\u0131k krizi oldu\u011funu' s\u00f6yledi. D\u00fcnya genelince vaka say\u0131s\u0131 16 milyonu a\u015farken can kayb\u0131 da 656 binin \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nD\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc Genel Direkt\u00f6r\u00fc Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni tip corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131na dair a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\nCovid-19 pandemisinin, DS\u00d6'n\u00fcn \u015fimdiye kadar kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck sorun oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nDS\u00d6 daha \u00f6nce 2 kere Ebola, Zika, \u00e7ocuk felci ve domuz gribi i\u00e7in k\u00fcresel sa\u011fl\u0131k krizi ilan etmi\u015fti. Covid-19, \u00f6rg\u00fct\u00fcn ilan etti\u011fi alt\u0131nc\u0131 k\u00fcresel sa\u011fl\u0131k krizi oldu.\r\n\r\nDr. Tedros, "Bu, uluslararas\u0131 sa\u011fl\u0131k d\u00fczenlemeleri kapsam\u0131nda ilan edilen alt\u0131nc\u0131 k\u00fcresel sa\u011fl\u0131k krizi oldu. Ama rahatl\u0131kla en ciddi kriz. WHO'ya bildirilen vaka say\u0131s\u0131 16 milyonu a\u015ft\u0131, can kayb\u0131 da 640 bini ge\u00e7ti, pandemi h\u0131z kazanmaya devam ediyor. Son alt\u0131 haftada vaka say\u0131s\u0131 ikiye katland\u0131." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nD\u00fcnya genelinde a\u015f\u0131lmas\u0131 gereken \u00e7ok fazla sorunun oldu\u011funu ifade eden Dr. Ghebreyesus, \u00f6nlemlerin \u00f6nemine de\u011findi.\r\n\r\nDS\u00d6 Genel Direkt\u00f6r\u00fc, "E\u011fer \u00f6nlemler uygulan\u0131rsa vakalar azal\u0131r, aksi durumda ise artar" dedi. Dr. Ghebreyesus, Kanada, \u00c7in, Almanya ve G\u00fcney Kore'nin salg\u0131nla m\u00fccadele y\u00f6ntemini \u00f6vd\u00fc.\r\n\r\n