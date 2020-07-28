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DSÖ: Covid-19 karşılaştığımız en büyük sorun

28 Temmuz 2020
Tedros Adhanom Ghebreyesus

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19 salgınının ‘bugüne kadar görülen en ciddi ve kötü sağlık krizi olduğunu’ söyledi. Dünya genelince vaka sayısı 16 milyonu aşarken can kaybı da 656 binin üzerine çıktı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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