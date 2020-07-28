EkonomiManşet

Altında bir rekor daha geldi

28 Temmuz 2020
Altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan rekor serisi devam ediyor. Dün global piyasalarda 9 yıllık rekorunu kıran altının ons fiyatı bugün de gelen alımlarla 2 bin dolar sınırına kadar yükseldi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Corona virüsü saniyeler içinde tespit eden test geliştirildi

Corona virüsü saniyeler içinde tespit eden test geliştirildi

27 Temmuz 2020
Photo of Burcu: Küfürler düşünce özgürlüğünün kendisine tehdittir

Burcu: Küfürler düşünce özgürlüğünün kendisine tehdittir

27 Temmuz 2020
Photo of Güney’de kırmızı alarm

Güney’de kırmızı alarm

27 Temmuz 2020
Photo of Sınır kapılarında eylem yolda

Sınır kapılarında eylem yolda

27 Temmuz 2020
Photo of ‘Kazı Kazanlar’ kazandırmaya devam ediyor

‘Kazı Kazanlar’ kazandırmaya devam ediyor

27 Temmuz 2020
Photo of “46 çocuk anne istiyor!”

“46 çocuk anne istiyor!”

27 Temmuz 2020
Photo of Euro 8 TL’yi geçti

Euro 8 TL’yi geçti

27 Temmuz 2020
Photo of Ters dönerek durabildi

Ters dönerek durabildi

27 Temmuz 2020
Photo of Yeni hükümet yolda

Yeni hükümet yolda

27 Temmuz 2020
Photo of Altında tüm zamanların rekoru kırıldı

Altında tüm zamanların rekoru kırıldı

27 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı