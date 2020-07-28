Altında bir rekor daha geldi

Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda ya\u015fanan rekor serisi devam ediyor. D\u00fcn global piyasalarda 9 y\u0131ll\u0131k rekorunu k\u0131ran alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 bug\u00fcn de gelen al\u0131mlarla 2 bin dolar s\u0131n\u0131r\u0131na kadar y\u00fckseldi.\r\n\r\nAlt\u0131n fiyatlar\u0131ndaki hareketlilik devam ediyor. D\u00fcn spot alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 2011 y\u0131l\u0131nda 1,921.17 dolar ile g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc zirveyi a\u015farak 1,944.71 dolara \u00e7\u0131k\u0131p yeni rekoruna ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131. Gece de devam eden al\u0131mlar alt\u0131n\u0131 1,980 dolar ile yeni rekor seviyeye ta\u015f\u0131d\u0131. Alt\u0131n daha sonra gelen sat\u0131\u015flarla 1,947 dolara indi.\r\n\r\nYat\u0131r\u0131mc\u0131lar Fed'in bu haftaki toplant\u0131s\u0131nda son derece gev\u015fek para politikas\u0131n\u0131 teyit edece\u011fini ve belki de uzun vadede daha y\u00fcksek enflasyona g\u00f6z yumaca\u011f\u0131n\u0131n i\u015faretini verece\u011fini bekliyorlar. Bu beklentiler alt\u0131n bir haftadan k\u0131sa s\u00fcrede 130 dolar yukar\u0131 ta\u015f\u0131d\u0131.