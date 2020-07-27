Dünya

Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi

27 Temmuz 2020
Yunanistan, Papaz Evangelos Papanikolaou, Türkler, Atina,

Yunanistan’da Papaz Evangelos Papanikolaou, diğer Yunan din adamlarının aksine dikkat çeken bir çıkış yaptı ve “Ayasofya’yı koruyan Türkler olmasaydı, Ayasofya çoktan düşerdi” dedi.

Başkent Atina yakınlarında bulunan Rafina’daki Analipseos Kilisesi’nde düzenlenen ayinden sonra konuşma yapan Papanikolaou, “Ayasofya gibi büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu.” ifadelerini kullandı.

Papanikolaou, Türklerin Girit’te hiçbir kiliseyi kapatmadıklarını fakat Yunanistan’da Othonas’ın emriyle çok sayıda manastır ve kilisenin kapatıldığını vurguladı.

“TÜRKLERİ TERCİH EDERİM”

Türklerin hüküm sürdüğü dönemde insaların dinlerini özgürce yaşayabildiğini ifade eden Papanikolaou, şöyle devam etti: “Bu yüzden insanlar ‘Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim’ demişti. Bana kalsa ikisi de görülmesin ama ikisinden birini seçmek zorunda kalırsam Türkleri tercih ederim”.

MÜZEYKEN UYGUNSUZ KIYAFETLERLE GİRİLİYORDU

Ayasofya’ya, müzeyken birçok turistin uygunsuz kıyafetlerle girdiğini ancak bundan sonra ayakkabısız, uzun bir elbise ve başörtüsü ile girileceğini söyleyen Papanikolaou, “Bu, saygı göstergesi değil mi? Belki de bunu bir lanet olarak değil, bir düzeltme olarak algılamalıyız.” şeklinde konuştu.


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