Türkiye

Bahçeli’den Atatürk’e hakaret tartışmalarına sert tepki

27 Temmuz 2020
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk, Ayasofya Camii, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Diyanet İşleri Başkanı’nın sözlerini ‘Atatürk’e lanet’ şeklinde tavzih edenler, bu ülkeye en büyük kötülüğü yapan sorumsuzlar. Atatürk’e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya Camii’nde kılınan ilk namazda verdiği hutbede “Vakıf malı, dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” sözlerinin yankıları sürüyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Atatürk hakkında söylediği iddia edilen ifadeleri için MHP lideri Devlet Bahçeli de açıklamada bulundu.

Bahçeli açıklamasında, “Diyanet İşleri Başkanı’nın Cuma Hutbesi esnasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in minberinde yaptığı değerlendirmeleri bağlamından koparıp Atatürk’e lanet şeklinde tavzih ve tevil edenler bu ülkeye en büyük kötülük yapan sorumsuzlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız, istiklal mücadelemizin Lideri ve Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasız ve hamiyetsiz henüz anasından doğmamıştır.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya’da kılınan cuma namazında yaptığı hutbe konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini vermeden kullandığı ifadeler tepki çekmişti.

Erbaş hutbedeki konuşmasında “Fatih Sultan Mehmet Ayasofya’yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” ifadeleri Atatürk’ü lanetlediği şeklinde yorumlanmıştı.


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