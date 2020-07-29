Karaoğlanoğlu İnisiyatifi soruyor: Polis neden müdahale etmiyor

Karaoğlanoğlu İnisiyatifi Girne’de sabaha kadar müzik yapan eğlence mekanından şikayetçi. İnisiyatif’in yaptığı açıklama şöyle:

KARAOĞLANOĞLU İNİSİYATİFİ SORUYOR: GİRNE POLİSİ İZİNSİZ SABAHA KADAR MÜZİK YAPAN CLUB’A NEDEN MÜDAHALE ETMİYOR?

Yaz mevsiminin gelmesiyle açılan clublar Girne halkına yeniden uykusuz geceler yaşatmaya başladı. Vatandaşların gürültü kirliliğinden son yıllarda en çok şikayetçi olduğu Karaoğlanoğlu’nda 11 Temmuz 2020 Cumartesi gecesinden beri sabahın erken saatlerine kadar program yapan “Club Q” isimli açık hava diskosunun ise Çevre Koruma Dairesi’nden saat 01:00’e kadar “restoran izniyle” faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. 2018 yılında yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü’ne göre, Club Q türü eğlence yerlerine müzik izni verme yetkisi sadece Çevre Koruma Dairesi’ne aittir. Yasal izin süresinin bitmesinin ardından sabaha kadar yüksek sesle müzik yapılması ise açıkça çevreye rahatsızlık verme suçunu oluşturmaktadır ve polisin müdahale etmesini gerektirir. Ancak, haftasonları, Çarşamba geceleri ve bazen haftanın diğer günleri sabaha kadar süren yüksek sesli açık hava eğlencesinin yarattığı müzik sesinden rahatsız olan vatandaşlar, gürültünün devam ettiği geç saatlerde, örneğin 03:00’de, 04:00’de, polisi aradıklarında, Club Q isimli işletmenin müzik izni olduğu ve duruma müdahale edemeyecekleri yanıtını aldıklarını söylüyorlar. Çevre Koruma Dairesi’nin saat 01:00’e kadar müzik izni verdiği Club Q isimli işletmeye şikayetlerine rağmen resmi makamların yaptırım uygulamaktan kaçındığını söyleyen Karaoğlanoğlu Halkı, şimdi izinsiz faaliyet gösteren bu işletmeye Girne Polisi’nin neden bu kadar müsamahakar davrandığının yanıtını almayı bekliyor. Saygılarımızla, Karaoğlanoğlu İnisiyatifi