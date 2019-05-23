Boğazını sıktı, kafasını yumrukladı

Lefkoşa’da “kıskançlık” gerekçesiyle tartıştığı nişanlısını ciddi şekilde dövüp, öldürmekle tehdit etmekten tutuklanan Ahmet Selçuklu, dün mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Ahmet Selçuklu, nişanlısını ciddi şekilde dövüp, öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkmesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili olarak ifade veren polis memuru Kamuran Kale, zanlının Lefkoşa’da meydana gelen “şiddet tehdidi”, “kasti hasar” ve “ciddi darp” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Kale, Gönyeli’de önceki gün saat 21.30 sıralarında zanlı Ahmet Selçuklu’nun nişanlısı S.İ. ile “kıskançlık” nedeni ile tartıştıklarını ve zanlının nişanlısının boğazını sıkıp, kafasına defalarca vurduğunu, zanlının ayrıca, “yalan söylersen seni öldürürüm” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru Kale, zanlının ayrıca nişanlısının 100 TL değerindeki sporcu çantasını ve 70 TL değerindeki omuz çantasını parçaladığını belirtti.

S.İ’nin aynı gün doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu temin edildiğini söyleyen Kale, zanlının ise aynı gün tutuklandığını söyledi.

Kale, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, davaları görüşülünceğe değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Yargıç Cenlay İnan, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki kefilin 40 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.