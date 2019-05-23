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İsrailli dalgıç da sonuç elde etmedi

23 Mayıs 2019

Güney Kıbrıs’ta seri katil Nikos Metaksas’ın öldürdüğü yabancı uyruklu kadın ve çocuğun bulunması çalışmalarına katkı koyması için İsrail’den gelen 2 uzman dalgıç da sonuç elde edemedi.

29 yaşındaki Maricar Valendez’in “Kırmızı Gölde”, 6 yaşındaki Sierra’nın ise “Mimi Gölü”nde arandığı çalışmalar çerçevesinde İsrail’den gelen uzman dağlıçlar dün ilk dalışını gerçekleştirdi.  Göl zeminlerindeki yoğun balçık içinde arama yapan İsrailli dağlıçlar önce kurbanlara ait olduğunu düşündükleri bazı nesnelere rastladı ancak detaylı aramada bulunan nesnelerin kurbanlarla bağlantılı olmadığı anlaşıldı. Daha detaylı bir çalışma için İsrail’den gelişmiş robot kameralar istendi. Robot kameraların bugün adaya ulaşmasının ardından yarın İsrailli, dalgıçlar yeni bir arama için iki göle yeniden dalacak.

 

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