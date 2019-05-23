Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacaklar

Yüksek Mahkeme, iş insanı Bulut Akacan ve koruması Orçun Özorçun’un istinaf başvurusunu oy cokluğuyla reddetti

Evrim KAMALI

İş insanı Bulut Akacan ve koruması Orçun Özorçun’un aleyhlerine getirilen “vahim zarar” suçlamasıyla ilgili dosyanın Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine ilişkin açtıkları istinaf davasının kararı dün okundu.

Yargıtay Ceza Heyet Başkanı Gülden Çiftçioğlu, üye Bertan Özerdağ ve üye Peri Hakkı’nın huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına Mustafa Atakara ile Bulut Akacan’ın avukatı Kıvanç Rıza ve Orçun Özorçun’un avukatı Buse Asena hazır bulundu.

Heyet iki ayrı karar okudu. Gülden Çiftçioğlu’nun karşı oyuna karşılık, Peri Hakkı kararına Bertan Özerdağ’ın da katılmasıyla, Yargıç Meltem Dündar’ın sanıkların Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaları kararı oyçokluğuyla onandı.

Sanıkların avukatları davanın alt mahkemeden Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesi için yeterli şahadet olmadığını ileri sürmüştü.

Avukatlar, davanın alt mahkemede görüşülmesi gerektiğini savunmuştu.

Savcı Mustafa Atakara, alt mahkemenin kararında hata yapmadığını savunmuldu.

Tarafların hitaplarının ardından dava kararı okunmak üzere süresiz ertelemişti.