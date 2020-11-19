Bilim insanları, uzaydaki parlak enerji patlamalarının nereden geldiğini öğrenmeye çalışıyor

Bilim insanları galaksimizdeki bir magnetardan gelen iki parlak radyo patlaması saptayarak bunların kaynağını keşfetmeye gittikçe yaklaştı.

Bu ay, bir nesneden gelen hızlı radyo patlamaları (FRB) keşfeden bilim insanları, bu gizemli enerji patlamalarının kaynağının araştırılmada önemli bir adım attı. Samanyolu’muzun içinden gelen bir FRB ilk kez tespit edildi ve bu tür bir patlama, ilk kez belirli bir kaynağa kadar izlendi.

Bilim insanları şimdiyse aynı magnetardan gelen yeni patlamalar bulduklarını ifade ediyor. Keşif, söz konusu gökcisminin gerçekten bir FRB kaynağı olup olmadığının ve evrenin başka yerlerinden geldiğini de keşfettiğimiz bu patlamaların aynı süreçten güç alıp alamayacağının daha ayrıntılı araştırılmasına yarayacak.

Hızlı radyo dalgası patlamaları, evrenden gönderilen çok güçlü ve çok kısa süreli radyo enerjisi patlamalarıdır. Milisaniyeden daha kısa sürmelerine rağmen FRB’ler, bu süre içinde Güneş’in günler boyunca gönderdiği kadar enerji açığa çıkarabiliyor. Genellikle öngörülemez olsa da bazılarının tekrar eden bir düzene sahip olduğu da keşfedildi.

Gökbilimciler, ilk kez keşfettikleri 2007’den bu yana patlamaların bir açıklamasını arıyor. Muhtemel kaynaklar arasında ölen yıldızlar ve karadeliklerden Dünya dışı teknolojilere kadar pek çok şey yer alıyor.

Arayış büyük oranda güçlüklerle dolu ve patlamalara tam olarak neyin yol açtığı hala belirsizliğini koruyor. Ancak bilim insanları, bu yıl kendi galaksimizin içinden geliyor gibi gözüken patlamalardan birini keşfettiklerinde, kaynağı bulmaya daha çok yaklaştı. İnanılmaz derecede güçlü manyetik alanı bulunan ve nötron yıldızı çeşidi olan bir magnetara kadar takip etmeyi başardı.