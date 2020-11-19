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Nusret’in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı
Dünyaca ünlü kasap ve restoran sahibi Nusret Gökçe, Dubai’deki şubesini kontrole gitti. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 500 liralık altın tozlu kahvesini yudumlayan Nusret, görenlerin ağzını açık bıraktı. Bu hareketi sonrası takipçileri de Nusret’i eleştirmeden edemedi.
Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giyen Nusret Gökçe’nin paylaştığı cappuccino videosu, Instagram’da 600 binin üzerinde izlendi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEME DÜŞTÜ
Altın tozlu İtalyan kahvesini 500 TL’ye satan Nusret, için sosyal medyada yapılan bazı yorumlar dikkat çekti.
İşte o yorumlardan bazıları:
“Kahveyi içmeniz tamam da, ağzınız niye yamuluyor?”
“Parayı çok buldunuz, ne yapacağınızı şaşırdınız.”
“Bir Türk kahvesinin bu kadar ballandıra ballandıra reklamını yapamadın, cappuccino da cappuccino.”
“Üstüne biraz daha koyup çeyrek alırım.”
“Para bazen ağır gelir, taşıyamazsın.”