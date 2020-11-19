30 bin yıllık mezardan en eski tek yumurta ikizleri çıktı

Avusturya, ABD ve Portekiz’den çeşitli kurumların desteklediği bir araştırma ekibi, Avusturya’daki tarihi bir mezarda buldukları iki bebeğin tek yumurta ikizi olduğunu belirledi.

Hakemli bilim dergisi Nature Communications Biology’de yayımlanan makalede kalıntılar, etrafındaki eserler ve mezara dair öğrenilenler paylaşıldı.

2005’te arkeologlar Avusturya’daki kazı sahası Krems-Wachtberg’de üçü de yaklaşık 30 bin yıl önceye tarihlenen üç küçük bebeğin kalıntılarını keşfetti. Yeni çalışmadaysa araştırmacılar, bu üç bebeğin kalıntılarını inceledi ve gömüldükleri alanda keşfedilen diğer eserleri analiz etti.

Bebeklerden ikisi toprağın yaklaşık 5 metre altına gömülmüştü. Bebekler, tabut kapağı işlevi gören bir mamutun omuz kemiğinin altında birbirlerine yakın duruyordu. Bu kapak kalıntıları korudu ve iyi durumda kalmalarını sağladı. İlk bebek doğumundan kısa süre sonra, diğer bebek de yaklaşık 50 gün sonra ölmüştü.

İki ölüm arasında geçen zaman mezarlığın ikinci bebek öldüğünde yeniden açılarak kullanıldığına işaret ediyor. Kısa bir mesafeyle uzağa gömülmüş üçüncü bebeğin kalıntıları üzerini örten bir şey olmadığı için kötü durumdaydı ancak ekip bu bebeğin de DNA’sını ortaya çıkarmayı başardı. Genetik analiz üçüncü bebeğin diğer iki bebeğin kuzeni olduğunu gösterdi. Araştırmacılar bebeklerin ölüm nedenini bilmiyor.

Oval şekle sahip mezardaki bebekler cenin pozisyonunda yan yana kıvrılarak yatmış gibi yerleştirilmiş ve kırmızı aşıboyasından bir zeminde bulunuyor.

Araştırmacılar aynı zamanda mamut dişinden yapılmış 53 boncuğun önceden bir ipe dizili olduklarını gösteren biçimde mezar içinde sırayla durduğunu keşfetti. Araştırmacılar, bu boncukların cenaze için hazırlandığını varsayıyor. Araştırma ekibi aynı zamanda mezarda delikli deniz kabukları ve bir tilkiye ait ön diş buldu.

Ayrıca ikiz bebekler, şimdiye dek bilinen en eski tek yumurta ikizleri oldu.