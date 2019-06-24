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Belediyelerin sosyal medyada 23 Haziran atışması

Tatlı-sert polemikte kaybeden AKP'li Nevşehir Belediyesi oldu

24 Haziran 2019

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verdiği iptal kararı sonrasında yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu ikinci kez kazandı.

Seçim öncesi sosyal medyada belediyelerin tatlı-sert atışmasının kaybedeni ise AKP’li Nevşehir Belediyesi oldu.

31 Mart seçimlerinde yüzde 51,58 ile AKP’li aday Rasim Arı’nın kazandığı Nevşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan 22 Haziran’da AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ı destekleyen bir paylaşım yapıldı. Belediye Hesabından, “Burada YILDIRIM çarptı size doğru geliyor” diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabı etiketlendi. Nevşehir Belediyesi’nin bu tweet’ine CHP’li belediyelerden yanıt gecikmedi.

Nevşehir’in tweet’ine ilk yanıt dün gerçekleşen seçimin sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla CHP’li Mudanya Belediyesi’nden geldi; “Bizim burada İstanbul yönüne doğru gökyüzünde bir hareketlenme başladı. Onun sizin yıldırımla bir alakası yok galiba” dendi.

 

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