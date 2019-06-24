Belediyelerin sosyal medyada 23 Haziran atışması

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verdiği iptal kararı sonrasında yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu ikinci kez kazandı.

Seçim öncesi sosyal medyada belediyelerin tatlı-sert atışmasının kaybedeni ise AKP’li Nevşehir Belediyesi oldu.

31 Mart seçimlerinde yüzde 51,58 ile AKP’li aday Rasim Arı’nın kazandığı Nevşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan 22 Haziran’da AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ı destekleyen bir paylaşım yapıldı. Belediye Hesabından, “Burada YILDIRIM çarptı size doğru geliyor” diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabı etiketlendi. Nevşehir Belediyesi’nin bu tweet’ine CHP’li belediyelerden yanıt gecikmedi.

Nevşehir’in tweet’ine ilk yanıt dün gerçekleşen seçimin sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla CHP’li Mudanya Belediyesi’nden geldi; “Bizim burada İstanbul yönüne doğru gökyüzünde bir hareketlenme başladı. Onun sizin yıldırımla bir alakası yok galiba” dendi.

Burada YILDIRIM çarptı size doğru geliyor ⚡️😉 @istanbulbld pic.twitter.com/ydBWeYb3E5 — Nevşehir Belediyesi (@nevsehir_bel) June 22, 2019

Bizim burada İstanbul yönüne doğru gökyüzünde bir hareketlenme başladı ama onun sizin yıldırımla bir alakası yok galiba 😎 pic.twitter.com/TsJ8nVta6L — Mudanya Belediyesi (@MudanyaBel) June 23, 2019

Tom Bombadil göreve hazır… pic.twitter.com/A1oR2xcQ8g — Borçka Belediyesi (@Borckabel) June 23, 2019