KıbrısManşet

72 trafik çarpışması, 1 ölü, 23 yaralı

24 Haziran 2019

KKTC’de son bir haftada meydana gelen toplam 72 trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

17 – 23 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisindeki bu kazaların  sebepleri, Polis Basın Bülteni’nde; süratli araç kullanmak (20), kavşakta durmamak (16), yakın takip (10), dikkatsiz sürüş yapmak (12) ve diğer etkenler (14) olarak açıklanırken, toplam hasar miktarı 451.000.00 TL olarak verildi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: 25, Gazimağusa:12, Girne: 25, Güzelyurt:4, İskele:6

TRAFİK KONTROLLERİ… 736 TRAFİK SUÇU

Öte yandan aynı devrede, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 8015 araç sürücüsünden 736’sının suçlu bulunarak haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 152’si süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 23’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 87’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 21’i alkollü araç kullanmak, 112’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 40’ı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 39’u trafik ışıklarına uymamak, 18’i muayenesiz araç kullanmak, 29’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 13’ü “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 177’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Etiketler


İlgili Makaleler

Özyiğit: Akıncı’yı yok farz etmek aslında Kıbrıs Türk halkının onurunu çiğnetmektir

24 Haziran 2019

BRT Müdürü Akter, istifa etti

24 Haziran 2019

Belediyelerin sosyal medyada 23 Haziran atışması

24 Haziran 2019

Yolsuzluk suçlamasıyla ilgili haklarında soruşturma açılan kişilerle ilgili yasal süreç işliyor

24 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı