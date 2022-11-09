Beklenmedik Güneş fırtınası Yeni Zelanda’da iletişimi felç etti

AR3141 adı verilen Güneş lekesinde meydana gelen patlama, “M5 sınıfı” diye kategorize edildi.

M sınıfı patlamalar, bazı radyo frekanslarını bozabilen ve bazen astronotları normalden daha yüksek radyasyon seviyelerine maruz bırakabilen orta büyüklükteki patlamaları ifade ediyor.

Güneş patlamaları yaydıkları X-ışınlarının yoğunluğuna göre 5 kategoride (A, B, C, M ve X) sınıflandırıyor. Patlama, her seviye bir öncekinin 10 katı yoğunluğa sahip.

Söz konusu patlama beklenmedik bir şekilde meydana geldiği için bilim insanlarını şaşırttı. Hatta uzaydaki bu tür olayları takip eden internet sitesi Space Weather özür açıklaması yayımladı:

Özür dileriz, bu olay için herhangi bir uyarda bulunamadık. Patlama öngörülmeden meydana geldi.

Güneş’teki hareketlilik artıyor

Bilim insanları, Güneş’teki patlamaların birkaç yıl içinde giderek artacağını ve zirve noktasına ulaşacağını belirtiyor. Çünkü Güneş, şu anda hareketli bir evrede.

Yıldız her 11 yılda bir, sakin veya fırtınalı geçen bir döngüsünü tamamlıyor ve yenisini başlatıyor. Güneş’in 2019’da 25. döngüsüne girdiği biliniyor. Bu döngülerden sakin olanına, yani yıldızdaki patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği dönemlere “solar minimum” adı veriliyor.

Güneş lekelerinin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelerse “solar maksimum” diye adlandırılıyor.

Uzmanlara göre yıldız şu anda hareketli bir dönemden geçiyor. Ancak henüz başında olduğu için 2022’nin çok şiddetli olaylara tanıklık etmeyeceği düşünülüyor.

2025’teyse solar maksimum evresi zirve noktasına ulaşacak. Bu nedenle bilim insanları özellikle 2025 civarında şiddetli patlamaların Dünya’yı etkilemesini bekliyor.

Independent Türkçe, Livescience, SpaceWeather

Derleyen: Çağla Üren