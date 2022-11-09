Araştırmacılar dünyanın en büyük deniz çayırını keşfetti

Deniz çayırlarını keşfetmek ve haritalandırmak son derece zor.

Derin veya bulanık sulardaki çayırlar uçaklar veya uydular tarafından tespit edilemiyor. Ayrıca daha seyrek çayırların veya diğer deniz bitkileriyle iç içe geçmiş alanların tespiti de zorlaşıyor.

Okyanus tabanını araştırmak ve görüntülemek için insan dalgıçlardan yararlanılabilir. Ancak bu da lojistik açıdan zorlu ve maliyetli bir görev.

Bu nedenle araştırmacılar, deniz çayırlarının keşfi için bu kez köpekbalıklarından yararlanmaya karar verdi.

Araştırmada özellikle kaplan köpekbalıkları tercih edildi. Yaklaşık üç metrelik bu köpekbalıkları, son derece hareketli hayvanlar olarak biliniyor.

Denizin derinliklerine rahatça ulaşabilen ve geniş bir alanda dolaşan bu hayvanlar, deniz çayırlarında da çok zaman geçiriyor.

2016 ve 2020 arasında araştırmacılar, uydu takip cihazlarıyla donatılmış kameraları 7 köpekbalığının sırt yüzgeçlerine sabitledi.

Kameraların yerleştirilmesinde kullanılan kablo ve bağlar, denizde kendiliğinden çözünebilen malzemelerden yapılmıştı.

Yakalanan köpekbalıklarına takılan kameralar, bu sayede 6 saat sonra hayvanın sırtından çözülerek yüzeye çıktı. Ekipler, uydu verileri sayesinde bu kameraları bularak inceleyebildi.

Hayvanları için önemli bir besin kaynağı olan deniz çayırları, aynı zamanda bol miktarda karbon depolayabiliyor.

Bu da yeni bulguların iklim krizine karşı yenilikçi çözümler üretilmesi için önemli ipuçları sağlayabileceği anlamına geliyor.

Independent Türkçe, Futurism, The Guardian

Derleyen: Çağla Üren