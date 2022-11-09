Cenk Mutluyakalı’ın “Salıncak” romanı Yunanca’ya çevrildi

Gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın ilk romanı “Salıncak”, Heterotopia yayınları tarafından Yunanca çevirisi ile basıldı.

Yunanca çevirisi ve editörlüğü Voula Harana, Emin Hikmet ve Katerina Stefanou tarafından yapılan “Salıncak”, adanın güneyinde ve yurt dışında Yunanca olarak satışa sunulacak.

Kitabın Türkçe basımı 2020 yılı eylül ayında Yusuf Yağdıran’ın editörlüğünde İstanbul’da Kor Kitap tarafından yapılmıştı. “Salıncak” o yıl, Işık Kitapevi’nin listesinde “Güçük Prens”le birlikte yılın en fazla satan kitabı olmuştu.

“Salıncak”ın kapak resmi Yunanca basımında da tanınmış Kıbrıslı ressam Emin Çizenel tarafından çizildi.

“Salıncak”, Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Müsteşarlığı’nın Kıbrıs’taki iki toplumun birbirini daha yakın tanıması hedefi ile sürdürülen kültür hizmetleri projesi kapsamında çevrildi.

“Salıncak” bir empati denemesi olarak Kıbrıslı Rum bir kadının çocukluğundan çalınmış seslerin izinde yaşadığı yarılmaları anlatıyor.

Yazar, 1974’ün ardından yaşanan yarılmaları bir Kıbrıslı Rum kadının duyguları, öfkesi ve hayalleri üzerinden yazıyor ve Kıbrıslı mültecilerin trajedisine ilişkin resmi görüşü sorguluyor.

“Salıncak” toprağından sökülmüş köklerin peşine düşüyor.

Kıbrıs’ın çok dilli sokaklarına ithaf edilen kitap, savaşın yıkıntıları üzerinden kovulma, kırgınlık, kızgınlık duyguları ve aşk sarmalındaki Alexia’nın doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği eve ve şehre yaptığı yolculuklar, geri dönüşler, keşifler, tanıklıklar, arayışlarla okuyucuyu sürüklüyor.

Kitabın tanıtımıyla ilgili Aralık ayı içerisinde güneyde bir etkinlik düzenlenecek.

Leymosun (Limasol) doğumlu Cenk Mutluyakalı, 1989’tan bugüne gazetecilik yapıyor, 2001’den bugüne de Yenidüzen gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği’ni sürdürüyor.