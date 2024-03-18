BATIYORUZ: Türk Lirası ne kiraya ne mutfağa ne de taksitlere yetiyor

Resmi ağızlar, henüz telaffuz etmese de ülkede ekonomik çöküş yaşanıyor. Tüketimi dövize endeksli KKTC’de, kazanılan Türk Lirası ne kiraya ne mutfağa ne de taksitlere yetiyor. “Açlık” gerçeği kapıda

KABUS GİBİ: Dövizdeki tırmanış hem vatandaşların hem de dövizle iş yapan esnafın kabusu haline dönüştü. Döviz uçtu, Türk Lirası çöktü. KKTC’de serbest piyasada Euro haftayı 35.41 TL’den kapatırken dolar 32.35 TL’den işlem gördü. Sterlin ise 41,43 TL ile yine tarih yazdı

AÇLIK GERÇEĞİ: KTAMS, 29 Şubat itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 22 bin 622 TL olarak açıkladı. Açıklamaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının zorunlu gıda harcama tutarı günlük 193,91 TL, yetişkin bir erkek için günlük 202,95 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 214,72 TL, 4-6 yaş çocuk için günlük 142,49 TL

BORÇ BATAĞI: Maaşı ile geçinemeyen vatandaş borç yükü altına girdi. KKTC Merkez Bankasının Ocak 2024 verilerine göre tahsili gecikmiş alacaklar başlığı altında kredi kartları tutarı 36 milyon 414 bin 473 TL olarak belirtildi. Ocak 2024 sonu itibarıyla, vatandaşların bankalara olan toplam borcu 27 milyar 384 milyon 327 bin 103 TL olarak kayıtlara geçti

HAVADİS ÖZEL

KKTC’de ekonomik çöküş çirkin yüzünü göstermeye başladı. Asgari ücretin net 24 bin TL olduğu ülkemizde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 29 Şubat itibarıyla Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’ndan (KTAMS) yapılan açıklamada 22 bin 622 TL olarak kaydedildi.

KKTC ekonomisindeki çöküş birçok alanda istatistiki verilerle kendini gösteriyor.

Ülkede kurum ve şirketler, borç-harç güçlükle ayakta dururken vatandaş, evinin geçimini sağlayabilmek için günden güne başka bir borç yükü altına giriyor.

Marketlere güç yetmiyor

Serbest piyasa ekonomisi vatandaşı canından bezdirdi. 200 gram ekmeğin bile 15 TL’ye satıldığı KKTC, pahalılık nedeni ile artık yaşanmaz hale geldi. Süpermarketlerde etiket fiyatları 2-3’e katlandı, vatandaşın uzandığı elinde kaldı.

Süpermarketlerde sebze fiyatı, meyve fiyatının üzerine çıktı. Süpermarketlerde domates ve salatalık kilosu 85,00 TL’den alıcı ararken patlıcan, kabak ve Kapya biberin kilosu 79,90 TL, acı biberin kilosu 112,25 TL, kolakas ise 58,90 TL.

Süpermarketlerde yeşilliklerin fiyatları görenleri şaşırtıyor. Süpermarketlerde marul, maydanoz, nane, golyandro, kreviz, taze soğan, roka, kıvırcık marul 13,90 TL ile 35,90 TL arasında satılıyor. Domates ve salatalığın kilosu da hesaplandığında salatanın maliyeti bugün 200 TL’ye denk geliyor.

Süpermarketlerde meyvelerin etiket fiyatları da her hafta değişiklik gösteriyor. Bu hafta süpermarketlerde portakal ve mandalinanın kilosu 27,90 TL’den, farmoza eriğin kilosu 104,90 TL’den, elmanın kilosu 51,90 TL’den, santa armudun kilosu 70,90 TL’den, deveci armudun kilosu 62,90 TL’den, ayvanın kilosu 58,90 TL’den satılıyor.

AYAK BASTIN 130 bin 126 TL

Ev sahipleri, kiralık evlerine artık en az 6 aylık peşin, 2-3 aylık da depozit istiyor. Bazı ev sahipleri ise 2+1 yarı eşyalı veya boş bir eve bile en az aylık 350 sterlin talep ederken aylık ödeme de kabul etmiyor, en az 2 veya 3 aylık kira bedeli depozitin yanı sıra 12 aylık kira bedelini de peşin istiyor

KKTC’de 350 sterlinlik bir konuta ilk defa girecek olan bir vatandaş, bugün 6 aylık kira bedeli, depozito, emlak komisyonu derken 130 bin 126 TL ödemek zorunda kalıyor. Kiracının derdi bu kadarla da kalmıyor. Elektrik ve su sayacını üzerine almak için de ayrıca mini bir servet harcıyor

Bankalara borç çığ gibi büyüyor

KKTC Merkez Bankası’nın Ocak 2024 verilerine göre tahsili gecikmiş alacaklar başlığı altında kredi kartları tutarı 36 milyon 414 bin 473 TL olarak belirtildi.

Ocak 2024 sonu itibarıyla, vatandaşların bankalara olan toplam borcu 27 milyar 384 milyon 327 bin 103 TL olarak kayıtlara geçti.

Bankanın verilerine göre şirketlerin bankalara olan borcu ise aynı dönemde 81 milyar 538 milyon 628 bin 142 TL.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, Ocak 2024 sonu itibari ile bankaların kullandırdığı nakdi krediler toplamı 77 milyar 268 milyon 795 bin 595 TL.

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre, taksiti zamanında ödenmeyerek yapılandırılan kredi miktarı 1 milyar 50 milyon 838 bin 243 TL iken 15 milyar 720 milyon 683 bin 903 TL’lik kredi yakın izlemeye alındı.