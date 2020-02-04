Başsavcılık reddetti !!

Spor Dairesi’nin 2019 yılı sonunda çıktığı ihaleler, Rekabet Kurulu’nun “uygunsuz” görüşü nedeniyle imzalanamamıştı ve bu ihalelere ayrılan yaklaşık 6 Milyon TL spor için kullanılamamıştı. Spor Dairesindeki çok başlılıktan kaynaklı sorun nedeniyle ihale sürecinin gecikerek ve yılın son haftasına kalan ihale, yapılan itiraz nedeniyle bitirilememiş ve spor için kullanılması gerekli 6 Milyon TL hazineye kalmıştı.

İhaleye yapılan itirazı değerlendiren Rekabet Kurulu’nun “sözleşme imzalanması uygun değildir” görüşü vermesi Spor Dairesi’nin spora 6 Milyon TL’lik yatırımı kullanamamasına sebep oldu ve bu hata da spor yönetimi tarihinde yapılmış en büyük yanlışlık olarak kayıtlara geçti.

Spor Dairesi 6 Milyon TL’lik ihaleler için harcanan sürecin yeniden yaşanmaması, seçim yasakları gelmeden yatırımların başlayabilmesi için 2019 Aralık ayındaki ihale değerlendirmesine Başsavcılıktan görüş istemişti. Spor Dairesi, Başsavcılıktan uygunluk görüşü verilmesi durumunda ihaleyi almaya hak kazanan teklif sahibi işletmelerle sözleşme imzalamayı planlamıştı ancak Başsavcılık’tan beklenen görüşün gelmediği öğrenildi.

Başsavcılıkın Spor Dairesi’ne cevap yazısı yazdığı ve Rekabet Kurulu’nun verdiği “uygunsuz” görüşünü doğru bulduğunu, daireye yazılı bir şekilde ilettiği iddia edildi. Yani Başsabcılık da Spor Dairesi’nin yapmayı planladığı işi ret etti.

Yeni bir ihaleye çıkılabilmesi için şartname hazırlanması, Maliye’den bloke alınması, ihale ilanına çıkılması ve teklif alınması için istenilen zamanın geçmesi yaklaşık 25 güne ihtiyaç duyuyor. Bu süreç de geçtiğinde seçim yasakları girmiş olacak olup, 2019 sonuna bırakılan ve bitirilemeyen ihalelerde olduğu gibi Spor Dairesi yine büyük riskle karşı karşıya.

Günlerdir yapılan haberler, çeşitli iddialar ve spora yapılamayan 6 Milyon TL’lik yatırımlar hakkında hiçbir açıklama yapmayan Spor Dairesi’nin, şimdi Başsavcılıkın da olumsuz görüş verdiği iddiaları karşısında nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor. Spor Dairesi, hükümet ortağı HP tarafından atanan ve üçlü kararname ile müdürlüğe getirilen Mehmet Özbilgehan ile Başbakanın atadığı Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana tarafından yönetilirken, bugüne kadar gündeme gelen hiçbir şeyi üzerine alan olmamıştı. Şimdi Başsavcılıktan da gelen görüş eğer doğru ise Başbakan Ersin Tatar’ın nasıl bir yol izleyeceği ve tüm bunlardan kimi sorumlu tutacağı merakla bekleniyor.