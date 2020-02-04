Memur Sen Genel Başkanı Manga, 2020 yılına girer girmez zam fırtınası ile karşı karşıya kaldıklarını ve çalışanlarla emekliye verilen %4,09 oranında ki, sözde hayat pahalılığı artışının sıfırla çarpıldığını belirtti.

Manga’nın açıklaması şöyle:

2020 yılına girer girmez zam fırtınası ile karşı karşıya kaldık. Çalışanlarla emekliye verilen %4,09 oranında ki, sözde hayat pahalılığı artışı sıfırla çarpıldı.

Vatandaşın günlük yaşamını direkt olarak etkileyen, temel gıda ihtiyacını karşıladığı çarşı fiyatları ile istatistik kurumunca açıklanan oranlar birbirini asla tutmuyor.

Et, süt, süt ürünleri, meyve-sebze ve tüp gaza gelen zamlar, insanımızı asgari beslenme ihtiyacını bile karşılayamaz hale getirdi.

Emlak vergilerinde 2020 yılı için yapılan %9 oranında artış, hangi kıstasa göre yapılmıştır?

Zaten zorda olan yerel yönetimlerin emlak vergi gelirlerinin %15’inin okulların alt yapılarının güçlendirilmesine, % 15’ininde, taşınmaz mal komisyonuna kaynak yaratılması için kullanılması hangi mantıkla bağdaşıyor.

Rum mülkü tutmayan insanımız niye bu mülklerin tazmininde kaynak katkısı yapsın? Tahsisten tapu alıp sonradan bu malları satıp gidenlerin bedelini niye ödesin?

Memur-Sen olarak talebimiz şudur: KKTC Meclisi gündeminde bulunan “İstatistik Kurumu” kuruluş görev ve çalışma esasları değişiklik yasa tasarısında, çalışanları ve emeklilerin yaşam koşullarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasıdır.

Başta temel gıda, zorunlu tüketim gaz, elektrik gibi mal ve hizmetlerde, değerlendirme sepetinde ağırlık verilmesidir.

Bunlar yapılırsa, gerçek enflasyonun tespiti mümkündür. Aksi takdirde varılacak sonuç softa şaşırmasından öteye gidemez.

Akın Manga

Genel Başkan