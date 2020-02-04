Ralli sulu başladı

Rallide sezonun ilk yarışı Pazar günü 13 aracın start alıp 11 aracın finiş görmesi ile gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu organizesinde Başel Holding katkıları ile gerçekleşen 2020 Polaris Kış Kupası ilk yarışı pazar günü Lefkoşa’da gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası’nın ilk yarışı olan ve Kıbrıs Türk Motorsiklet Kurumu (KITMOK) ile ortaklaşa düzenlenen Polaris ATV Enduro Cup da güne renk kattı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele, Polaris, Gopro, Dji, Motul, Çağla Car Care ve Genpower’ ın katkılarıyla gerçekleşen ve 13 aracın start aldığı Sprint Şampiyonası ilk yarışında 11 ekip finişe ulaşabildi.

2018-2019 Ralli Şampiyonu Cevdet Alptürk, Co-pilotu Mustafa Yücener ile Skoda Fabia R5 araçları ile güzel bir derece çıkararak günü zirvede tamamlarken, onları genç pilot Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla 2. olarak ve Fikri Macila-Harun Çakır 3. olarak izledi.

Ralli klasmanında Sınıf R’de birinci Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla, Sınıf N’de Fikri Macila-Harun Çakır, Sınıf 1’de Vural Vurur-Gökhan Bolatçıoğlu, Sınıf T2’de Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı, Sınıf 3’de Cevdet Alptürk-Buğur Kambilili , Sınıf 2’de Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ve Gençlerde ise Ahmet Kofalı birinci olarak tamamladı.

Oldukça güzel bir havada, bol su geçişli zeminde ve İki çıkış ile aynı etapta yarışılan Atv Enduro Cup’ta ve Atv4 kategorisinde ise en iyi zaman Polaris ile Sona Singh kaydederken, Atv1 de Temel Atilaoğluları, Atv2 de Ahmet Miralay birinci geldiler. Sınıflarında birinci gelen sporculara Motul ve Çağla car care tarafından hediye çekleri verildi. Polaris Kış kupası bir sonraki yarışı 23 Şubat’ta İnönü de gerçekleşecek

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2020 Polaris Kış Kupası ilk yarış sonuçları şöyle:

PİLOT CO-PİLOT ARAÇ BEST TIME SINIF

1.Cevdet Alptürk Mustafa Yücener Skoda Fabia R5 00:05:11,227 2

2.Ahmet Kofalı Mehmet Çağla Canam Maverick X3 00:05:22,898 R

3.Fikri Macila Harun Çakır M. Lancer Evo IX 00:05:23,007 N

4.Edim Macila Güner Şevketoğlu Canam Maverick X3 00:05:25,793 R

5.Vural Vurur Gökhan Bolatçıoğlu M.Lancer Evo VI 00:05:37,822 1

6.Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk M.Lancer Evo VI 00:05:40,184 1

7.Cevdet Alptürk Buğur Kambillili Ford Fiesta R2 00:06:13,348 4

8.Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Grand Vitara 00:06:14,444 T2

9.Serkan Bolkaner Ömer İlhan Sayar Mitsubishi Shogun 00:06:24,156 T2

10.Hüseyin Yarkıner Arda Öksüzoğlu M. Lancer Evo VI 00:06:58,700 1

11.Taykun Erdal Arkın Şevketoğlu Canam Maverick X3 00:19:17,103 R