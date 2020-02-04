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Ralli sulu başladı

4 Şubat 2020

Rallide sezonun ilk yarışı Pazar günü 13 aracın start alıp 11 aracın finiş görmesi ile gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu organizesinde Başel Holding katkıları ile gerçekleşen 2020 Polaris Kış Kupası ilk yarışı pazar günü Lefkoşa’da gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası’nın ilk yarışı olan ve Kıbrıs Türk Motorsiklet Kurumu (KITMOK) ile ortaklaşa düzenlenen Polaris ATV Enduro Cup da güne renk kattı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele, Polaris, Gopro, Dji, Motul, Çağla Car Care ve Genpower’ ın katkılarıyla gerçekleşen ve 13 aracın start aldığı Sprint Şampiyonası ilk yarışında 11 ekip finişe ulaşabildi.

2018-2019 Ralli Şampiyonu Cevdet Alptürk, Co-pilotu Mustafa Yücener ile Skoda Fabia R5 araçları ile güzel bir derece çıkararak günü zirvede tamamlarken, onları genç pilot Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla 2. olarak ve Fikri Macila-Harun Çakır 3. olarak izledi.

 

Ralli klasmanında Sınıf R’de birinci Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla, Sınıf N’de Fikri Macila-Harun Çakır, Sınıf 1’de Vural Vurur-Gökhan Bolatçıoğlu, Sınıf T2’de Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı, Sınıf 3’de Cevdet Alptürk-Buğur Kambilili , Sınıf 2’de Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ve Gençlerde ise Ahmet Kofalı birinci olarak tamamladı.

Oldukça güzel bir havada, bol su geçişli zeminde ve İki çıkış ile aynı etapta yarışılan Atv Enduro Cup’ta ve Atv4 kategorisinde ise en iyi zaman Polaris ile Sona Singh kaydederken, Atv1 de Temel Atilaoğluları, Atv2 de Ahmet Miralay birinci geldiler. Sınıflarında birinci gelen sporculara Motul ve Çağla car care tarafından hediye çekleri verildi. Polaris Kış kupası bir sonraki yarışı 23 Şubat’ta İnönü de gerçekleşecek

 

 

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2020 Polaris Kış Kupası ilk yarış sonuçları şöyle:

PİLOT                                   CO-PİLOT                            ARAÇ                                    BEST TIME          SINIF

1.Cevdet Alptürk                Mustafa Yücener               Skoda Fabia R5                           00:05:11,227         2

2.Ahmet Kofalı                    Mehmet Çağla                 Canam Maverick X3                     00:05:22,898         R

3.Fikri Macila                     Harun Çakır                        M. Lancer Evo IX                         00:05:23,007         N

4.Edim Macila                   Güner Şevketoğlu           Canam Maverick X3                        00:05:25,793          R

5.Vural Vurur                    Gökhan Bolatçıoğlu        M.Lancer Evo VI                                 00:05:37,822        1

6.Oktay Çocuk                  Hüseyin Çocuk                 M.Lancer Evo VI                              00:05:40,184        1

7.Cevdet Alptürk             Buğur Kambillili                Ford Fiesta R2                                    00:06:13,348         4

8.Ahmet Esendağlı         Veli Esendağlı                   Suzuki Grand Vitara                          00:06:14,444         T2

9.Serkan Bolkaner          Ömer İlhan Sayar            Mitsubishi Shogun                            00:06:24,156         T2

10.Hüseyin Yarkıner       Arda Öksüzoğlu                 M. Lancer Evo VI                             00:06:58,700        1

11.Taykun Erdal               Arkın Şevketoğlu             Canam Maverick X3                           00:19:17,103      R

 

 

 



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