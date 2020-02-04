Lastik değiştirirken elleri çamurluğa sıkışan sürücü, 911’i ayak parmaklarıyla aradı

YouTube, 2019’da reklamlardan 15 milyar dolar gelir elde etti

Johnson: AB’yle Kanada’yla yapılana benzer bir serbest ticaret anlaşması istiyoruz

Koronavirüs salgınında can kaybı SARS’ı geçti: En az 361 hasta hayatını kaybetti

Londra’da bıçaklı saldırı: Şüpheli polis tarafından öldürüldü