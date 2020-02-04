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AİHM,vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun dosyanın işleme konduğu bilgisini verdi

4 Şubat 2020

Vicdani reddini açıklayarak seferberliğe gitmeyi reddeden Halil Karapaşaoğlu 3 Ocak 2019 tarihinden Askeri Mahkeme’de devam etmekte olan davalarında 20 günlük hapis cezasına çarptırılmasının ardından, 16 Ocak 2019 tarihinde de tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Karapaşaoğlu, Avukatı Öncel Polili aracılığı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmenin (AİHS) 9. maddesi “düşünce ve vicdan özgürlüğü”, 5. maddesi “özgürlükten mahrum kalma” ve 6. maddesi “adil yargılanma hakkı” ihlal edildiği belirtilerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvurmuştu.

AİHM, 10 Ocak 2020 tarihinde yazdığı yazıda dosyanın işleme konduğu bilgisini verdi. Karapaşaoğlu’nun dava dosyasının da 40627/19 olduğu adı geçen mektupta belirtildi.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki vicdani retçilerin hak ihlalleri nedeniyle Türkiye aleyhine kabül edilen üçüncü dava oldu. Daha önce vicdani retçiler Murat Kanatlı ve Haluk Selam Tufanlı’nın dosyaları da AİHM tarafından kabül edilmişti. İlk iki dosya ile ilgili karar çıkması beklenmektedir.

 



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