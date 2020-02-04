KıbrısSürmanşet

5.Feministival başlıyor

4 Şubat 2020

Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından bu yıl beşincisini düzenlenen Feministival 11-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

“Bilimde, sanatta, sporda kadın” temalı filmlerin gösterimi, sunum ve söyleşilerin yapılacağı festival programında her yıl olduğu gibi bu yıl da bir çocuk filmi yer alıyor.

Biletsiz ve ücretsiz gerçekleştirilecek Feministival süresince, Lefkoşa’nın iki farklı yerinde, Omorfo ve Mağusa’da gösterimler yapılacak.

11 Şubat Salı günü saat 19.00’da Lefkoşa AKM’de başlayacak Feministival’in açılış filmi “Dangal” olacak. Film gösteriminden önce Milli Sporcu Merve Çelebi tarafından “Kadının Spor Yaşamındaki Yeri” konulu bir sunum gerçekleştirilecek.

Feministival programı şöyle:

13 Şubat Perşembe Makamer İşbirliğiyle MGA (Mağusa Gelişim Akademisi) saat:19.00 Film: Marie Curie.

15 Şubat Cumartesi Baraka Kültür Merkezi saat:15.00 Film: Next Gen. (çocuk filmi).

17 Şubat Pazartesi GÜKAD (Omorfo) saat:19.00 Film: Frida.

18 Şubat Salı AKM – Lefkoşa saat: 19.00 Belgesel: Mendil.

Belgesel Ekibi ve Leyla Kıralp ile Söyleşi.

 

 



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