FutbolSpor

Süper Lig ve 1.Lig’de 18.hafta programı

4 Şubat 2020

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de 18.haftanın programı belli oldu.

TarihStatEv Sahibi TakımSkorMisafir TakımHakemler
08.02.2020
 14:00		Lefkoşa Atatürk Stadı
Gençlik Gücü TSK
Detaylar
Gönyeli SK
08.02.2020
 14:00		Gazimağusa Canbulat Stadı (Sentetik)
Mağusa Türk Gücü
Detaylar
Çetinkaya TSK
08.02.2020
 14:00		Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya KOSK
Detaylar
Merit Alsancak Yeşilova
09.02.2020
 14:00		Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Binatlı YSK
Detaylar
Hamitköy ŞHSK
09.02.2020
 14:00		Cihangir Stadı
Cihangir GSK
Detaylar
Küçük Kaymaklı TSK
09.02.2020
 14:00		Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı Limasol
Detaylar
Baf Ülkü Yurdu
09.02.2020
 14:00		Lefkoşa Atatürk Stadı
Göçmenköy İYSK
Detaylar
Lefke TSK
10.02.2020
 19:00		Lefkoşa Atatürk Stadı
Yenicami AK
Detaylar
Doğan Türk Birliği

K-Pet 1.Lig

TarihStatEv Sahibi TakımSkorMisafir TakımHakemler
08.02.2020
 14:00		Bostancı Bağcıl Stadı
Bostancı Bağcıl SK
Detaylar
Esentepe KKSK
08.02.2020
 14:00		İskele Cumhuriyet Stadı
L. Gençler Birliği SK
Detaylar
Girne Halk Evi
08.02.2020
 14:00		Çanakkale Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale TSK
Detaylar
Lapta TBSK
08.02.2020
 14:00		Görneç Üç Şehitler Stadı (Sentetik)
Görneç KSK
Detaylar
Yalova SK
09.02.2020
 14:00		Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Mormenekşe GBSK
Detaylar
Dörtyol SK
09.02.2020
 14:00		Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı
Yonpaş Dumlupınar TSK
Detaylar
Maraş GSK
09.02.2020
 14:00		Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı
Karşıyaka ASK
Detaylar
Mesarya SK


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Lider koltukta rahat: 3-1

Lider koltukta rahat: 3-1

2 Şubat 2020
Photo of Doğru oyun, haklı galibiyet

Doğru oyun, haklı galibiyet

2 Şubat 2020
Photo of Hamitköy, Kartal’ı 3’ledi: 3-1

Hamitköy, Kartal’ı 3’ledi: 3-1

2 Şubat 2020
Photo of Cihangir zoru kolaya çevirdi

Cihangir zoru kolaya çevirdi

2 Şubat 2020
Photo of Cihangir, batıda şen: 0-3

Cihangir, batıda şen: 0-3

2 Şubat 2020
Photo of Dev maçta Trabzonspor sevindi: 2-1

Dev maçta Trabzonspor sevindi: 2-1

2 Şubat 2020
Photo of İçim Fit Cup sürüyor

İçim Fit Cup sürüyor

2 Şubat 2020
Photo of Dev maçta Trabzonspor sevindi

Dev maçta Trabzonspor sevindi

1 Şubat 2020
Photo of Hamitköy’den saha açıklaması: “Soyunma odası temiz bırakıldı”

Hamitköy’den saha açıklaması: “Soyunma odası temiz bırakıldı”

1 Şubat 2020
Photo of Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları

1 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı