Süper Lig ve 1.Lig’de 18.hafta programı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de 18.haftanın programı belli oldu.
|Tarih
|Stat
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Hakemler
|08.02.2020
14:00
|Lefkoşa Atatürk Stadı
Gençlik Gücü TSK
|–
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Gönyeli SK
|08.02.2020
14:00
|Gazimağusa Canbulat Stadı (Sentetik)
Mağusa Türk Gücü
|–
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Çetinkaya TSK
|08.02.2020
14:00
|Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya KOSK
|–
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Merit Alsancak Yeşilova
|09.02.2020
14:00
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Binatlı YSK
|–
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Hamitköy ŞHSK
|09.02.2020
14:00
|Cihangir Stadı
Cihangir GSK
|–
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Küçük Kaymaklı TSK
|09.02.2020
14:00
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı Limasol
|–
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Baf Ülkü Yurdu
|09.02.2020
14:00
|Lefkoşa Atatürk Stadı
Göçmenköy İYSK
|–
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Lefke TSK
|10.02.2020
19:00
|Lefkoşa Atatürk Stadı
Yenicami AK
|–
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Doğan Türk Birliği
K-Pet 1.Lig
|Tarih
|Stat
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Hakemler
|08.02.2020
14:00
|Bostancı Bağcıl Stadı
Bostancı Bağcıl SK
|–
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Esentepe KKSK
|08.02.2020
14:00
|İskele Cumhuriyet Stadı
L. Gençler Birliği SK
|–
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Girne Halk Evi
|08.02.2020
14:00
|Çanakkale Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale TSK
|–
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Lapta TBSK
|08.02.2020
14:00
|Görneç Üç Şehitler Stadı (Sentetik)
Görneç KSK
|–
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Yalova SK
|09.02.2020
14:00
|Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Mormenekşe GBSK
|–
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Dörtyol SK
|09.02.2020
14:00
|Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı
Yonpaş Dumlupınar TSK
|–
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Maraş GSK
|09.02.2020
14:00
|Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı
Karşıyaka ASK
|–
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Mesarya SK