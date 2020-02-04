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Çeler: Birbirimizin yüzüne bakamaycayık!

4 Şubat 2020
Zeki Çeler

TDP milletvekili Zeki Çeler sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı seçimi ve adaylar hakkında kullanılan ifadeler ile ilgili “Gerçekten üzülüyorum” başlıklı bir paylaşımda bulundu.

Zeki Çeler, “Umarım herkes ağzından çıkana, klavyede tuşladığına dikkat eder! Yoksa seçim bitecek, bizse birbirimizin yüzüne bakamaycayık!” dedi.

Çeler’in açıklaması şöyle:

Gerçekten üzülüyorum.
Sonda söyleyeceğimi başta söyleyim. Dün bir radyo programında kullanılan benzetme hiç hoş ve doğru olmadı! Herkesin söylediği kendini bağlar ancak desteklediği adaya vereceği zararıda akıldan çıkarmamak gerek. Hiç kimseye bu tür benzetmeler yapılması bizim ne kültürümüze ne de demokrasi anlayışımıza yakışmaz. Pek tabiki seçimler yaklaşırken adayları eleştirmek, beğenmediğimiz, uygun görmediğimiz, o makamda iken yapıp yapamayacaklarını tartışmamız demokrasi gereğidir. Ancak bunu yaparken bırakın 1. turu, 2. turu, 5 sene sonrasını. Bu seçimlerin bittiği gün hepimiz birbirimizin yüzüne nasıl bakacayık? Nasıl selamlaşıp gülümseyebileceyik onu düşünün!
Gerek seçim zamanı gerekse diğer dönemlerde medya veya sosyal medya üzerinden, insanların özel hayatına sataşmalar, haklarında yalan yanlış dedikodular yaymak, birbirimize nefret ve kinimizi kusma maalesef bir hobi haline geldi. Bu arada birileri bunu başlatıyor, diğerleri ise bu heyecana kapılarak tıbıkda beklercesine karşı atağa veya iş karıştırmaya anında sarılıyor.
Sanıyoruz ki bunu yapınca millet vereceği oydan vazgeçecek, gidip başka adaya oy verecek.
Aksi gibi halkımızı sandıktan soğutuyorsunuz arkadaşlar.
Eleştirilerimizi o ne dedi bu ne dedi üzerinden yapmayı bırakıp, icraat temelinde ve adayların bu süreçte anlatacaklarını, hala hazırda makamda olanların, da görev süresince yaptıklarına bakarak eleştirirsek belki vatandaşta kararını o yönde yapar.
Umarım burada noktalanır ve herkes ağzından çıkana, klavyede tuşladığına dikkat eder!
Yoksa seçim bitecek, bizse birbirimizin yüzüne bakamaycayık!



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