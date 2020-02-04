Güney KıbrısKıbrısManşet

Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan Kıbrıslı Türklerin sayısı açıklandı

4 Şubat 2020

Kıbrıs’ın güneyinde ikamet ettiğini söyleyen Kıbrıslı Türk sayısının, kağıt üzerinde 17 bin olduğu belirtildi. Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nuris, bu rakamın gerçeklere uymadığını söyledi.

Fileleftheros gazetesi, “17 Bin ‘Görünmeyen’ Kıbrıslı Türk Aramızda” başlıklı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in açıklamasına dayanarak, Kıbrıs’ın güneyinde ikamet ettiğini söyleyen Kıbrıslı Türk sayısının 17 bin olduğunu yazdı.

Habere göre Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi İçişleri Komitesi’nde ilgili açıklamalarda bulunurken bu durumu “gerçeklere uymayan” şeklinde nitelendirdi.

Seçim kütüğüne kayıt

Nuris, milletvekillerinin, seçim kütüğüne bugüne kadar kayıt olmayanların seçim kütüğüne otomatik kayıtlarıyla ilgili düşünce konusunda bilgi istemesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Nuris “Seçim kütüğüne otomatik kayıt yapılması benimsersek seçmen sayısı 102 bin artacak, bunlardan 85 bini Kıbrıslı Rum, 17 bini ise Kıbrıslı Türk olacak” ifadesini kullandı.

Nuris, 6 bini Kıbrıslı Rum, 5 bin 500’ü Kıbrıslı Türk olmak üzere toplam 11 bin 500 kişinin ikamet adresinin eksik olduğunu belirtirken otomatik kayıt sürecinin ileriye götürülmediğini, bunun öncesinde adreslere ilişkin belirsizliklerin ve boşlukların doldurulması gerektiğini ifade etti.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Yeşilyurt’ta derivasyon kanalındaki patlak tamir edildi

Yeşilyurt’ta derivasyon kanalındaki patlak tamir edildi

3 Şubat 2020
Photo of Müteahhitler Birliği Perşembe günü araçlı eylem yapacak

Müteahhitler Birliği Perşembe günü araçlı eylem yapacak

3 Şubat 2020
Photo of 2020 Türkiye Kupasında büyük başarı

2020 Türkiye Kupasında büyük başarı

3 Şubat 2020
Photo of ELSEN: Bu insanlık ayıbına artık bir “dur” demeliyiz

ELSEN: Bu insanlık ayıbına artık bir “dur” demeliyiz

3 Şubat 2020
Photo of SOS Çocukköyü Derneği yararına hazırlanan bileklikler satışa sunuldu

SOS Çocukköyü Derneği yararına hazırlanan bileklikler satışa sunuldu

3 Şubat 2020
Photo of Türkiye’de benzine ZAM

Türkiye’de benzine ZAM

3 Şubat 2020
Photo of Anastasiadis’in özel jetle seyahatleri Meclis Denetleme Komitesi’ne taşınıyor

Anastasiadis’in özel jetle seyahatleri Meclis Denetleme Komitesi’ne taşınıyor

3 Şubat 2020
Photo of Kıbrıs Cumhuriyeti İngiltere’de kaybettiği hellimin ticari markasını geri aldı

Kıbrıs Cumhuriyeti İngiltere’de kaybettiği hellimin ticari markasını geri aldı

3 Şubat 2020
Photo of Erhürman: Devletin bir spor politikası olmalı

Erhürman: Devletin bir spor politikası olmalı

3 Şubat 2020
Photo of Telefon borçları için uyarı

Telefon borçları için uyarı

3 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı