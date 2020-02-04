KıbrısManşet

Eski CAS çalışanları Başbakanlık önünde açlık grevi başlattı

4 Şubat 2020

Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren ve yaklaşık iki yıl önce faaliyetlerine son verilen eski CAS şirketinin çalışanları, Başbakanlık önünde açlık grevi başlattı.  Eylemciler, “CAS ölüm orucunda” yazılı pankart da açtı.

Çalışanlar adına TAK muhabirine grev ile ilgili bilgi veren İbrahim Kaklık, eski CAS çalışanı değil “CAS mağduru” olduklarını belirterek, “21 aydır sokaktayız, mağduriyetlerimizin son bulmasını istiyoruz” dedi.

“115 mağdur var”

21 gündür Başbakanlık önünde olduklarını, CAS’ta işten çıkarılan 135 kişiden 20’sinin devlete alındığını geri kalan 115 kişinin ise mağdur olduğunu ifade eden Kaklık, “İşsiziz, ailesi dağılan, evine ekmek götüremeyen arkadaşlarımız var. Özel sektöre giremiyoruz. Mağduriyetin giderilmesi için çalışma yaptıklarını söylüyorlar ama bugüne kadar somut netice çıkmadı. Artık bu mağduriyetin son bulmasını istiyoruz” dedi.

Kaklık, işten çıkarılırken tazminat alamadıkları gibi beş buçuk ay maaş da alamadıklarını ifade etti.

3 kişi açlık grevinde

Başbakanlık önünde 3 kişinin açlık grevine başladığını da belirten Kaklık, “Ölmek var dönmek yok sonuç alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Yeşilyurt’ta derivasyon kanalındaki patlak tamir edildi

Yeşilyurt’ta derivasyon kanalındaki patlak tamir edildi

3 Şubat 2020
Photo of Müteahhitler Birliği Perşembe günü araçlı eylem yapacak

Müteahhitler Birliği Perşembe günü araçlı eylem yapacak

3 Şubat 2020
Photo of 2020 Türkiye Kupasında büyük başarı

2020 Türkiye Kupasında büyük başarı

3 Şubat 2020
Photo of ELSEN: Bu insanlık ayıbına artık bir “dur” demeliyiz

ELSEN: Bu insanlık ayıbına artık bir “dur” demeliyiz

3 Şubat 2020
Photo of SOS Çocukköyü Derneği yararına hazırlanan bileklikler satışa sunuldu

SOS Çocukköyü Derneği yararına hazırlanan bileklikler satışa sunuldu

3 Şubat 2020
Photo of Türkiye’de benzine ZAM

Türkiye’de benzine ZAM

3 Şubat 2020
Photo of Anastasiadis’in özel jetle seyahatleri Meclis Denetleme Komitesi’ne taşınıyor

Anastasiadis’in özel jetle seyahatleri Meclis Denetleme Komitesi’ne taşınıyor

3 Şubat 2020
Photo of Kıbrıs Cumhuriyeti İngiltere’de kaybettiği hellimin ticari markasını geri aldı

Kıbrıs Cumhuriyeti İngiltere’de kaybettiği hellimin ticari markasını geri aldı

3 Şubat 2020
Photo of Erhürman: Devletin bir spor politikası olmalı

Erhürman: Devletin bir spor politikası olmalı

3 Şubat 2020
Photo of Telefon borçları için uyarı

Telefon borçları için uyarı

3 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı