Koronavirüs’den ölenler sayısı 425’e ulaştı

Merkezi Çin’in Vuhan kenti olan koronavirüs salgınında, 4 Şubat itibariyla ölü sayısının 425’e ulaştığı açıklandı. Virüsü kaptığı tespit edilenlerin sayısının ise 20 bin 438’e çıktığı duyuruldu.

Çin Ulusal Sağlık Kurumu, son ölümlerin tamamının, Vuhan kentinin de yer aldığı Hubei eyaleti sınırları içinde kaydedildiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını ile ilgili Pazartesi günü yapılan son açıklamadan bu yana, 64 yeni ölüm, 3 bin 235 yeni vaka kaydedildi.

Ulusal Sağlık Kurumu açıklamasına göre, 492 ağır hasta da tedavi altında bulunuyor.

Çin yönetimi ‘yetersizlikleri’ kabul etti

İlk vakası geçen yılın son gününde rapor edilen koronavirüs salgını ile ilgili Çin yönetimi, müdahale konusunda “eksiklik ve yetersizliklerin” bulunduğunu kabul etti.