DünyaSürmanşet

Koronavirüs’den ölenler sayısı 425’e ulaştı

4 Şubat 2020

Merkezi Çin’in Vuhan kenti olan koronavirüs salgınında, 4 Şubat itibariyla ölü sayısının 425’e ulaştığı açıklandı. Virüsü kaptığı tespit edilenlerin sayısının ise 20 bin 438’e çıktığı duyuruldu.

Çin Ulusal Sağlık Kurumu, son ölümlerin tamamının, Vuhan kentinin de yer aldığı Hubei eyaleti sınırları içinde kaydedildiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını ile ilgili Pazartesi günü yapılan son açıklamadan bu yana, 64 yeni ölüm, 3 bin 235 yeni vaka kaydedildi.

Ulusal Sağlık Kurumu açıklamasına göre, 492 ağır hasta da tedavi altında bulunuyor.

Çin yönetimi ‘yetersizlikleri’ kabul etti

İlk vakası geçen yılın son gününde rapor edilen koronavirüs salgını ile ilgili Çin yönetimi, müdahale konusunda “eksiklik ve yetersizliklerin” bulunduğunu kabul etti.

 

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Forestten müthiş geri dönüş: 3-2

Forestten müthiş geri dönüş: 3-2

3 Şubat 2020
Photo of Gönyeli 90 gün sonra: 4-1

Gönyeli 90 gün sonra: 4-1

3 Şubat 2020
Photo of Koronavirüs – Çin’de ölenlerin sayısı 361’e ulaştı

Koronavirüs – Çin’de ölenlerin sayısı 361’e ulaştı

3 Şubat 2020
Photo of Bossphorus sirki Lefkelileri büyüledi

Bossphorus sirki Lefkelileri büyüledi

3 Şubat 2020
Photo of Tayland’da yeni tip corona virüs tedavisinde ilerleme

Tayland’da yeni tip corona virüs tedavisinde ilerleme

2 Şubat 2020
Photo of Çin’de koronavirüs hastanesi açıldı

Çin’de koronavirüs hastanesi açıldı

2 Şubat 2020
Photo of YÖK 4 bin 122 diplomaya denklik verdi

YÖK 4 bin 122 diplomaya denklik verdi

2 Şubat 2020
Photo of İngiltere’de bıçaklı saldırı

İngiltere’de bıçaklı saldırı

2 Şubat 2020
Photo of Hollanda: Ensest mağdurlarına soyadı değiştirme kolaylığı

Hollanda: Ensest mağdurlarına soyadı değiştirme kolaylığı

2 Şubat 2020
Photo of Araştırmacılar, gül kokusunun öğrenme gücünü artırdığını keşfetti

Araştırmacılar, gül kokusunun öğrenme gücünü artırdığını keşfetti

2 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı