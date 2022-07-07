Başbakan Üstel, Maliye bürokratlarını değiştirdi

Ülkemizde hemen her gün elektrik konusunda ve KIBTEK hakkında ortaya çıkan iddialar ve haberlerin ardından, hükümet kanadında bugün ilginç bir karar alındı.

KIBTEK’in bağlı olduğu Maliye Bakanlığı’nda müsteşar ve bakanlık müdürü görevinden alındı. Maliye Bakanı Sunat Atun hacca gittiği dönemde Başbakan Ünal Üstel bakanlığın üst kademe yöneticilerini değiştirdi.

Resmî Gazetede yayınlanan karara göre Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli görevinden alındı ve yerine Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten Burak Şoföroğlu atandı.

3lü kararname ile yapılan görevden alma ve atamalara Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Maliye Bakanı imza atıyor. Maliye Bakanı Sunat Atun hacca gittiği için bakanlığa vekalet eden Fikri Ataoğlu imzası ile yapıldı.

Maliye Bakanlık Müdürü Ersan Karataş da görevden alınan bürokrat oldu.