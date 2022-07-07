Yeni asgari ücret net 8600 TL oldu, HÜR-İŞ asgari ücretliyi sokağa çağırdı

Asgari Ücret Saptma Komisyonu toplantısı sonunda yeni asgari ücret brüt 9885 TL, net 8600 TL olarak belirlendi. İşçi tarafı bunu onaylamadı.

Toplantı başladıktan 4 saat sonra basın karşısına çıkan HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuşulanları açıkladı.

Hükümet adına Çalışma Bakanı Hasan Taçoy’un ilk olarak işçiden yana olduğunu, daha sonra telefon görüşmeleri yaptığını ve işverenden yana döndüğünü söyleyen Serdaroğlu, masada konuşulan rakamı asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

”HAYAT PAHALILIĞINI YANSITMAYI KABUL ETMEDİLER”

Ahmet Serdaroğlu asgari ücretlinin de 6 aylık hayat pahalılığı oranında artış almasını, yani yüzde 56,76 artış verilmesini sunduklarını ancak bunun kabul edilmediğini açıkladı.

Serdaroğlu, önce 8700, sonra 8600 ve en son da 8500 rakamının görüşüldüğünü söyleyerek buna asla imza atmayacaklarını vurguladı ve asgari ücretliyi, kurban bayramı öncesi kurbanlık gibi masada görülmesinden rahatsız olduğunu ifade etti.

Serdaroğlu, asgari ücretliyi artık sosyal medyada değil, meydanda mücadele etmeye çağırdı.

BAKAN TAÇOY: 8600 TL NET OLARAK BELİRLEDİK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı, Çalışma Bakanı Hasan Taçoy da toplantı sonrası açıklama yaptı.

Taçoy şöyle konuştu:

“Bugün birçok rakam üzerinde tartıştık asgari ücret için. 2 kez ara verilerek toplantı yaptık. Birinde sendikalar görüştü diğerinde ben ayrı ayrı görüşme fırsatı yakaladım.

Sendika tarafı işçi sendikası toplantıyı son anda terk etti. Diğer yandan bizim ilk günden teklif ettiğimiz 8500 net asgari ücreti, 8600 TL olarak onayladık.

Yani 9885 TL brüt, 8600 TL net olacak şekilde asgari ücreti belirledik.”