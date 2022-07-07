Nadal, Wimbledon’dan çekildi

Rafael Nadal, yaşadığı karın kası sakatlığı nedeniyle Wimbledon’dan çekildi.

Wimbledon yarı finalinde Nick Kyrgios ile eşleşen Rafael Nadal, sakatlığı sebebiyle turnuvadan çekildiğini açıldı.

Karın kaslarında 7 mm’lik yırtık bulunan İspanyol tenisçi, “Oynamamın bir anlamı yok. Eğer devam edersem, sakatlığım her geçen gün daha da kötüleşecek.” şeklinde konuştu.

Nadal’ın turnuvadan çekişmesinin ardından Nick Kyrgios doğrudan finale yükseldi.Nov

Kyrgios’un finaldeki rakibi Novak Djokovic ile Cameron Norrie eşleşmesinin ardından belli olacak.