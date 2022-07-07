KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni TOKİ yapacak

‘KKTC’ye itibar kazandırmak’ bahanesiyle gündeme getirilen Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Külliyesi’nin TOKİ tarafından yapılacağı ortaya çıktı.

TC ile KKTC ilgili bakanlıkları tarafından imzalanan yeni bir protokolle, Külliye’nin bütün planlama, imalat ve uygulama işleri Türkiye Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İşletmesi’ne verildi. Protokole göre KKTC tarafı TOKİ’ye gerekli izinleri verecek, getireceği malzeme ve araçlardan vergi, fon, gümrük almayacak, çalışanlarının izinlerini çıkaracak ve ihtiyat sandığı yatırımından da muaf tutacak.

Protokole KKTC adına Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı, TC adına da Şehircilik, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imza koydu. Protokol, onay için meclise gönderildi ve resmi gazetede de bu gece yayımlandı.

Kaynak: Sami Özuslu – Resmi Gazete