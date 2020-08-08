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Bakan Pilli: Toplam 1522 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

8 Ağustos 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1522 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların hava ve deniz yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

8 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1522

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 81.341

Toplam Vaka Sayısı- 169

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 137

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 28

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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