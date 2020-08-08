Cengiz Topel’in kemiklerini sızlattılar

Erenköy direnişinin önemli isimlerinden olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel şehit edilişinin 56. yıl dönümünde hatırlanmadı.

Gürsel KARAGÖZLÜ

8 Ağustos 1964 tarihinde, Kıbrıs’ın Dillirga bölgesinde Kıbrıs Türk Mücahidinin Yunan birliklerine karşı direnişine destek olmak, Rumları püskürtmek için Eskişehir’den Kıbrıs’a, 4’lü Kol Komutanı olarak gönderilen, uçağı vurulduktan sonra, paraşütle atlayarak Rumlar tarafından esir alınarak işkence ile öldürülen Cengiz Topel için tören düzenlenmemesi bölgede tepkiye neden oldu.

Birçok yere ismi verildi

8 Ağustos 1964 yılında ve sonrasında Erenköy bölgesinde doğan pek çok erkek çocuğuna o dönemde gösterdiği kahramanlık nedeniyle Cengiz ve Topel isimi verildi. Lefke’de Erkek Sanat Lisesi’nin adı, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Pendaya (Yeşilyurt) hastanesinin adı Cengiz Topel Hastanesi olarak değiştirildi.

“Vefasızlık”

Uçağının vurulduğu yer olarak kabul edilen Cengizköy’de anıtı bulunan Cengiz Topel’in 56. ölüm yıl dönümünde hiçbir tören yapılmamasına tepki gösteren bazı bölge sakinleri yaşanan durumu vefasızlık olarak niteledi.

Yadırgandı

Havadis’e rahatsızlıklarını anlatan bazı vatandaşlar, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde özellikle Erenköy bölgesindeki çarpışmalarda etkin rol üstlenen, şehit düştüğü ve ismi verilen Cengiköy’de bulunan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel anıtında bir törenin düzenlenmemesi, en azından anmak ve anıta bir çelenk veya çiçek bırakılmaması yadırgandı.