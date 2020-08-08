Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyona yaklaştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs pandemisi nedeniyle vaka sayısı her geçen gün yükseliyor.

Vaka sayısı 19 milyon 606 bini aşarken, can kaybı 725 bine, iyileşenlerin sayısı ise 12 milyon 587 bine yükseldi.

Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD’de yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 164 bin 196’ya yükselirken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 5 milyon 100 bini aştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 618 bini geçti.

Yeni tip Koronavirüs salgınında Brezilya’da ise 99 bin 702 kişinin hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı da 2 milyon 967 bine yükseldi.

Hindistan’da da son 24 saatte Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 42 bini geçti. vaka sayısı ise 2 milyon 114 bine ulaştı.

En çok can kayıplarından birinin yaşandığı Meksika’da ise Kovid-19 kaynaklı 794 kaybın daha yaşanmasıyla ölü sayısı 51 bin 311’e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 469 bine yükselirken, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 313 binden fazla kişi de iyileşti.

Fransa’da ise vaka sayısı uzun aradan sonra yine armaya başladı. Fransa’da yeni tip Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 324’e çıktı.