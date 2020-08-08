Dünya

Çin öldürücü yeni bir virüs salgını konusunda uyardı

8 Ağustos 2020
Çin, SFTS, virüs, SFTS virüsü

Çin’de keneden bulaşan SFTS virüsünün yeni ve öldürücü bir salgına yol açtığının saptandığı bildirildi.

Global Times gazetesinin haberine göre Çin’de, keneden insana bulaşan SFTS virüsünün yeni ve öldürücü bir salgına yol açtığı saptandı.

Gazetenin açıkladığı son verilere göre Çin’in iki farklı vilayetinde virüs şu ana kadar 60 kişiye bulaştı, hastalananların 7’si hayatını kaybetti. SFTS önce Jiangsu , ardından Anhui vilayetinde görüldü.

Virüse yakalanan bir kadın, gazeteye demecinde hastalığın semptomlarının öksürük ve yüksek ateş olduğunu, ayrıca kandaki lökosit ve trombosit seviyesinin düştüğünü anlattı.

İlk başlarda 2011’de tespit edilen SFTS virüsü, kenelerden insana bulaşıyor. Araştırmacılar, viral enfeksiyonun belirli koşullar altında kan veya mukozadan kişiden kişiye de yayılabileceğini ifade ediyor


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Avustralya’da ikinci dalga

Avustralya’da ikinci dalga

6 Ağustos 2020
Photo of Dünyada corona virüs nedeniyle her 15 saniyede bir kişi ölüyor

Dünyada corona virüs nedeniyle her 15 saniyede bir kişi ölüyor

5 Ağustos 2020
Photo of Beyrut limanında çok şiddetli patlama: 100 can kaybı, 4 bine yakın yaralı

Beyrut limanında çok şiddetli patlama: 100 can kaybı, 4 bine yakın yaralı

5 Ağustos 2020
Photo of ABD’de tropikal fırtınaya dönüşen Isaias Kasırgası 6 can aldı

ABD’de tropikal fırtınaya dönüşen Isaias Kasırgası 6 can aldı

5 Ağustos 2020
Photo of Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 980 bini aştı

Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 980 bini aştı

5 Ağustos 2020
Photo of Beyrut’ta ölü sayısı 73’e yükseldi

Beyrut’ta ölü sayısı 73’e yükseldi

5 Ağustos 2020
Photo of Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı

Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı

4 Ağustos 2020
Photo of Beyrut’ta patlama: Sesi tüm Kıbrıs’ta yankılandı

Beyrut’ta patlama: Sesi tüm Kıbrıs’ta yankılandı

4 Ağustos 2020
Photo of İngiltere’de temas-takip uygulanacak ve okullar sonbaharda açılacak

İngiltere’de temas-takip uygulanacak ve okullar sonbaharda açılacak

4 Ağustos 2020
Photo of Yunanistan’da kabine revizyonu

Yunanistan’da kabine revizyonu

4 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı