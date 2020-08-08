Türkiye’den yeni NAVTEX ilanı

Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması karşısında yeni bir NAVTEKS ilan etti: 10-11 Ağustos’ta Akdeniz’de atış eğitimleri icra edilecek.

Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması sonrası Türkiye, Akdeniz açıklarında denizcilik uyarı notu olarak bilinen yeni bir Navtex (NAVTEKS) ilan etti. TRT’nin haberine göre uyarı notunda, 10-11 Ağustos arasında Akdeniz açıklarında atış eğitimleri gerçekleştirileceği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı unsurlar, yeni haftada Akdeniz’de atış eğitimleri gerçekleştirecek. Türk gemilerinin Akdeniz’deki sondaj çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan-Mısır arasındaki anlaşma hakkında “Şimdi Yunanistan ile Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Biz sondaj çalışmalarına hemen başladık. Barbaros Hayrettin’i de görevine gönderdik. Sözlerinde durmuyorlar” açıklamasını yaptı.