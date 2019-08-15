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Avengers: Endgame’den 22 kamera arkası fotoğrafı

15 Ağustos 2019

Russo Kardeşler’in Avengers: Sonsuzluk Savaşı’ndan (Avengers: Infinity War) sonra yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Avengers: Endgame gişe rekorları kırarak tarihe geçti.

Film dünya çapında 2,8 milyar dolarlık (yaklaşık 15 milyar TL) hasılat elde etti.

2018’de vizyona giren Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) tüm Marvel Sinematik Evreni’nin bir araya gelerek korkunç titan Thanos’a karşı verdiği savaşı konu ediyordu. Avengers: Endgame’de kahramanlarımız Captain Marvel’ı da yanlarına alıyor ve ilk filmde amacına ulaşarak evrenin yarısını yok eden Thanos’a karşı mücadeleye devam ediyor.

Avengers: Endgame artık dijital platformlarda da izlenebiliyor. Bu platformlardaki seçenekler birçok kısa video ve eğlenceli kamera arkası fotoğraflar da içeriyor. Fotoğraflarda dikkat çekici çok fazla detay açığa çıkıyor.

Başlangıç olarak Chris Hemsworth’ün geçirdiği değişimi görüyoruz. Ayrıca görsel efektlerin bazı sahneleri ve kostümlerin görünüşünü nasıl değiştirdiğine de şahit oluyoruz.

İşte filmden hiç görmediğiniz kareler…

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1 – Bu an yeni Kaptan Amerika’mızın kalkanını ilk kez kullandığı an olarak tarihe geçecek. Görüldüğü üzere kalkanın onarılmış versiyonu yeniden tasarlanmış.

 

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2 – Kaptan Amerika, Thor’un çekici Mjöllnir’i salladığı sırada aslında elindeki sapın ucunda çekiç bulunmuyor!

 

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3 – Robert Downey Jr. veda mesajı sahnesi esnasında Russo kardeşlerden anlık tavsiye alıyor.

 

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4 – Lokanta sahnesi, yapımcıların Avengers: Sonsuzluk Savaşı’ndan (Avengers: Infinity War) Bruce Banner’ın Akıllı Hulk’a dönüşmesini çıkarmaya karar vermesiyle çekimlere eklendi. Burada bu sahnenin nasıl düzenlendiğini görüyoruz.

 

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5 – Bu kostüm çok da uzun süre kullanılmadı çünkü sadece Captain Marvel’ın jenerik sonrası ekstra sahnesinde, Avengers: Endgame’in açılış sekansında Iron Man’le birlikteyken ve Thanos, Titan ll gezegenindeyken görüldü.

 

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6 – Endgame’in IMAX versiyonunu izlemediyseniz bunu fark etmek pek de mümkün değil. Carol Danvers, Avengers yerleşkesindeyken aslında o kolsuz tişörtün altında kostümü de vardı.

 

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7 – Son savaşın çekildiği esnada Carol Danvers’ın saçları daha kısaydı ve yine orijinal kostümü giydirilmişti. Ancak post prodüksiyonda değiştirmek için yerini belli edecek işaretler konmuştu.

 

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8 – Oyuncular sette kısa bir mola veriyor. Iron Man ve Örümcek-Adam gibi karakterlerin post prodüksiyon aşamasında geçirdiği değişimleri görmek hayret verici.

 

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9 – Marvel Stüdyoları’nın esas üçlüsü bu fotoğrafta bir arada ve gördüğünüz gibi Robert Downey Jr. zırhını bile giymemiş! …

 

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10 – A-Force toplanıyor! Kadın kahramanların bir araya gelmesi harika bir andı. Cinsiyeti ne olursa olsun kesinlikle birçok insana ilham verecek bir fotoğraf.

 

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11 – Marvel paparazzilerin fotoğraf çekmesini kesinlikle istemedi. Bu yüzden dev yeşil ekranlar inşa ettirdi.

 

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12 – Kim Brie Larson’ın hiçbir zaman gülümsediğini söylemişti? (Çoğunlukla troller) Bu fotoğrafta Oscar ödüllü aktrisi Stark zırhının eldiveniyle savaş alanında görüyoruz.

 

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13 – Kahramanlar sıradan kıyafetleri içinde görülüyor, efektler sonradan eklenecek.

 

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14 – Gwyneth Paltrow sonunda Avengers: Endgame’de kostümünü giyme şansını yakaladı. Ama o da Robert Downey Jr. gibi zırhın sadece üst yarısını taktı, kalanıysa görsel efektlerle eklenecek.

 

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15 – A-Force harekete geçiyor. Bunun ne kadar harika bir manzara yarattığına bir bakın. Hayranlar gelecekte tamamı kadınlardan oluşan bir ekibin toplanacağını umuyor.

 

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16 – A-Force’un kadın kahramanları çekimlerdeki tüm sahnelerini bitirince kutlama için bir araya geliyor.

 

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17 – Gök Gürültüsü Tanrısı Thor’un geçirdiği şu değişime bakın! 5 yıl sonra onunla tekrar karşılaştığımızda artık tamamen tanınmaz hale gelmişti ve açıkça ağır depresyonun etkisindeydi.

 

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18 – İşte bu görselle Chris Hemsworth’ün alışık olmadığımız Thor versiyonuna nasıl dönüştüğünü görüyoruz.

 

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19 – Bu kıyafetin hafif olmasına imkan yok.  Avustralyalı aktörün üzerinde çok gerçekçi görünüyor.

 

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20 – Hawkeye’ın Ronin’e dönüşme hikayesi, Disney+’ın yeni solo dizisinde işlenecek. Black Widow’la bir araya geldiği bu çarpıcı sahne arkası görüntüsü de epey hoş bir tanıtım olmuş oldu.

 

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21 – Chris Hemsworth’ün kostüm denemesinden bir an. …

 

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22 – Kimileri Marvel’ı, Thor’u sadece komedi amaçlı kullanmakla suçladı. Ancak hikaye gelişimi epey komikti ve Gök Gürültüsü Tanrısı’nın bu hale dönüşmesi kesinlikle harikaydı.

https://www.comicbookmovie.com/avengers

Independent Türkçe için çeviren: Ata Türkoğlu

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