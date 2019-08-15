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Dağcılara Everest için ‘tecrübe’ şartı

15 Ağustos 2019

Bu yıl Everest Dağı’na tırmanışta 11 kişinin ölmesinin ardından, Nepal hükümeti dağcılar için yeni kurallar getirdi.

Nepal hükümetinin getirdiği yeni kurallarla Everest’e tırmanmak isteyen dağcılar deneyimlerini kanıtlamak zorunda kalacak.

Dağcılar, hükümet tarafından düzenlenen bir panelde uzmanlara tecrübeli olduklarını belgelerle gösterecek.

Yeni kurallara göre, tırmanış için başvuran dağcıların daha önce Nepal’deki yaklaşık 6 bin 500 metre yükseklikteki bir zirveye tırmanmış olmaları gerekiyor. Aynı zamanda fiziksel yeterlilik sertifikasına sahip olmak zorunda olan dağcılara tırmanış sırasında deneyimli rehberler eşlik etmek zorunda olacak.

Everest’e tırmanış yapmak isteyenler ayrıca, 35 bin dolar ücret ödeyecek.

Son tırmanış sezonunda Everest’e tırmanan dağcılardan 9’u dağın Nepal tarafında, 2’si de Tibet tarafında hayatını kaybetmişti.

Nepal hükümeti bu yıl 381 dağcıya tırmanış izni vermişti.

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