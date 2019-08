İngiltere’de İşçi Partisi, Boris Johnson’ı devirme çağrısı yaptı

İngiltere’de İşçi Partisi Lideri, muhalefet partilerine gönderdiği mektupta hükümeti devirmek için parlamentoda güvensizlik oyu isteyeceklerini söyledi.

İngiltere’nin muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, milletvekillerinden Boris Johnson’a güvensizlik oyu verilmesini desteklemelerini istedi.

Corbyn, anlaşmasız bir Brexit’i önlemek için kendisinin liderliğindeki geçici bir hükumetin arkasında birleşmeleri için kampanya başlattı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, bazı milletvekillerini Brexit’i engellemek için Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğine gitmekle suçlamasının ardından Corbyn muhalefet partilerine mektup gönderdi.

Corbyn, mektupta en kısa zamanda hükümeti devirmek için parlamentoda güvensizlik oylaması isteyeceklerini belirtti.

I've written to the leaders of other political parties and senior backbenchers from across Parliament to lay out my plan to stop a disastrous No Deal Brexit and let the people decide the future of our country. pic.twitter.com/Jz1MjXCrqk

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) August 14, 2019