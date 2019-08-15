İngiltere’de İşçi Partisi, Boris Johnson’ı devirme çağrısı yaptı

İngiltere’de İşçi Partisi Lideri, muhalefet partilerine gönderdiği mektupta hükümeti devirmek için parlamentoda güvensizlik oyu isteyeceklerini söyledi.

İngiltere’nin muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, milletvekillerinden Boris Johnson’a güvensizlik oyu verilmesini desteklemelerini istedi.

Corbyn, anlaşmasız bir Brexit’i önlemek için kendisinin liderliğindeki geçici bir hükumetin arkasında birleşmeleri için kampanya başlattı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, bazı milletvekillerini Brexit’i engellemek için Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğine gitmekle suçlamasının ardından Corbyn muhalefet partilerine mektup gönderdi.

Corbyn, mektupta en kısa zamanda hükümeti devirmek için parlamentoda güvensizlik oylaması isteyeceklerini belirtti.

I've written to the leaders of other political parties and senior backbenchers from across Parliament to lay out my plan to stop a disastrous No Deal Brexit and let the people decide the future of our country. pic.twitter.com/Jz1MjXCrqk — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) August 14, 2019

İşçi Partisi Lideri, kuracağı geçici hükumetin Brexit’i erteleyeceğini ve seçime gideceğini, seçim kampanyasında Brexit için ikinci bir referandum isteyeceğini bunun da İngiltere’nin nihayetinde AB’de kalmasının gerekip gerekmediğini belirten bir seçenek olacağını bildirdi.

Corbyn, “Bu hükumetin anlaşmasız bir Brexit için herhangi bir yetkisi bulunmuyor ve 2016’daki AB referandumu da anlaşmasız bir Brexit için yetki vermedi. Bu yüzden ilk fırsatta güven oylaması yapmak niyetindeyim” ifadelerini kullandı.

“Corbyn bu iş için yanlış adam”

Çağrı karşısında Liberal Demokratlar, Corbyn’i bu iş için yanlış adam olarak nitelendirdi.

Johnson’un ofisinden yapılan açıklamada, Corbyn’in 2016 referandumuna saygısızlık yaptığı belirtilerek, “Jeremy Corbyn, insanların hizmetçiler olduğuna ve politikacıların sevmedikleri oyları iptal edebileceğine inanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Brexit, parlamentoda daha önce 3 defa reddedildi

Boris Johnson’ın geçen ay başbakanlık görevini devraldığı Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson İngiltere’yi anlaşmalı ya da anlaşmasız, 31 Ekim’de AB’den çıkarma sözü vermiş buna karşı çıkan bazı milletvekillerini ise Brexit’i engellemek için Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğine gitmekle suçlamıştı.

Independent Türkçe