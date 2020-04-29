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Ataoğlu: Üniversitelerimizin sesine kulak verilmesi gerekmektedir

29 Nisan 2020
Fikri Ataoğlu
Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamasında covid-19’la mücadele üniversitelerin yaşadığı zorluklarla ilgili konulara değindi.

İşte o açıklama

Ülkemizin, turizm ile birlikte en önemli dinamiklerinden birisi olan üniversitelerimiz, maalesef ki salgınla başlayan süreçte unutulmuş ve ne acıdır ki unutturulmaya çalışılmaktadır.

Salgın öncesi, hükümeti teşkil eden siyasi partilerin dilinden düşürmediği üniversitelerimiz, bahsi geçen süreçte turizm ile birlikte en sert darbeyi almıştır.

Bununla birlikte, yeri geldiği zaman öğrencileri ve üniversiteleri siyasal bir argüman olarak kullanan hükümet üyeleri, bugünlerde üniversitelerimizi kaderine terk etmiştir.

Derdini yönetenlere anlatamayan ve aktaramayan üniversitelerimiz, unutulmamalı ki yarınlarda da bu ülkenin cam simidi olacaklardır.

Bu çerçevede, açıklanan destek ve tedbir paketlerinin tümünde de gözardı edilen Üniversitelerimizin sesine kulak verilmesi gerekmektedir.

Öyle ki, üniversitelerimiz, zümresel herhangi bir ayrıcalığı değil de, anayasal eşitlik nezdinde diğer alanlara sağlanan ve/veya tanınan destekler konusunda eşit davranılmayı talep ediyorlar.

Bu noktada, KKTC’nin en önemli alanlarından birisi olan üniversiteler;

  • İstihdamların sürdürülebilirliği amacı ile 500 TL’lik Çalışan Prim Desteği,
  • 2020 sonuna dek Sosyal Sigorta Primlerinin ötelenmesi ve ceza alınmaksızın aylık taksitlerle günü geldiğinde ödenebilmesi,
  • Kısmi Mesai Genelgesi’ne dahil edilerek ayda 10 iş günü çalışılması, hususunda hükümetten destek ve anlayış umuyorlar.

DP olarak bu konudaki görüşümüz, ivedi olarak Kıbrıs üniversiteler Birliği ile hükümetin görüşmelere başlayarak yaşanacak sürecin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirlerin biran önce alınmasıdır.

Demokrat Parti Genel Başkanı
Fikri Ataoğlu

 



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