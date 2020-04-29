Özkan Uğur: Tedavi sürecim olumlu gidiyor

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.
Yeniden kanser tedavisi görmeye başlayan müzisyen Özkan Uğur, kişisel Instagram hesabında sağlık durumuna ilişkin olarak bir açıklama yayınladı. Uğur şunları kaydetti:
“Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle.”
Uğur’a 2013 yılında lenfoma teşhisi konulmuş ve sanatçı bu hastalığı yoğun tedavilerin ardından yenmişti.