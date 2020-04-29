MagazinSağlıkTürkiyeYaşam

Özkan Uğur: Tedavi sürecim olumlu gidiyor

29 Nisan 2020
MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur
MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

Yeniden kanser tedavisi görmeye başlayan müzisyen Özkan Uğur, kişisel Instagram hesabında sağlık durumuna ilişkin olarak bir açıklama yayınladı. Uğur şunları kaydetti:

“Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle.”

Uğur’a 2013 yılında lenfoma teşhisi konulmuş ve sanatçı bu hastalığı yoğun tedavilerin ardından yenmişti.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Özdenefe: Hükümet ne yaptığını bilmiyor

Özdenefe: Hükümet ne yaptığını bilmiyor

28 Nisan 2020
Photo of Angolemli: Geçmişte narenciye ve patates lokomotif sektördü, tarıma geri dönülmeli

Angolemli: Geçmişte narenciye ve patates lokomotif sektördü, tarıma geri dönülmeli

28 Nisan 2020
Photo of İncirli: Sadece PCR sonuçlarına bakarak pozitif vaka kaydetmek doğru deği

İncirli: Sadece PCR sonuçlarına bakarak pozitif vaka kaydetmek doğru deği

28 Nisan 2020
Photo of Derya: Bilim Kurulu, Tabipler Birliği ve DSÖ açılın diyemezken ve denetimi kimin sağlayacağı belli değilken açılımdan nasıl söz edebilirsiniz?

Derya: Bilim Kurulu, Tabipler Birliği ve DSÖ açılın diyemezken ve denetimi kimin sağlayacağı belli değilken açılımdan nasıl söz edebilirsiniz?

28 Nisan 2020
Photo of Şahali: 30 milyon TL’lik kaynağın sadece 3’te biri harcandı

Şahali: 30 milyon TL’lik kaynağın sadece 3’te biri harcandı

28 Nisan 2020
Photo of Bakan Pilli:” Açılacak olan sektörlere 8 bin test yapılmasını hedefliyoruz “

Bakan Pilli:” Açılacak olan sektörlere 8 bin test yapılmasını hedefliyoruz “

28 Nisan 2020
Photo of Çeler: Muhalefetin önerileri dikkate alınmıyor, ılımlı siyasete son vereceğiz

Çeler: Muhalefetin önerileri dikkate alınmıyor, ılımlı siyasete son vereceğiz

28 Nisan 2020
Photo of Nami: Türkiye ile diyalog sadece “para istiyoruz” noktasında kalmamalıdır

Nami: Türkiye ile diyalog sadece “para istiyoruz” noktasında kalmamalıdır

28 Nisan 2020
Photo of Denktaş: Devleti korumanın birinci yolu, devlet içindeki her canlıyı korumaktan geçer

Denktaş: Devleti korumanın birinci yolu, devlet içindeki her canlıyı korumaktan geçer

28 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 992’ye yükseldi

Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 992’ye yükseldi

28 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı