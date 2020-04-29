Hasan Taçoy 4 Mayıs’ta açılacak sektörleri açıkladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy 4 Mayıs’ta açılacak olan sektörler konusunda açıklamalarda bulundu.
Havadis Web TV’de Pınar Barut’un konuğu olan Hasan Taçoy, 4 Mayıs’ta açılacak sektörler, alınması gereken tedbirler, denetimler ve kurallara uymayan işletmelere yönelik uygulanacak ceza ile ilgili detaylı bilgi verdi.
Pınar Barut’un konuğu Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy sektörlerin açılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının detaylarını açıklıyor…
Havadis Gazetesi paylaştı: 29 Nisan 2020 Çarşamba
1. Aşamada Açılacak İş yerleri; (2-3 Mayıs’tan itibaren)
Amaç: 2. Aşamada açılması düşünülen İş Yerleri Açılmadan önce gerekli bakım, onarım, hijyen ve hizmetlerin alınması amacıyla açılacak olan iş yerleri.
Hırdavatçılar (cam ve aynacılar)
Su ve Elektrik Tesisatçıları
Klima Bakım Onarım Tamir (havalandırma, soğutma ve ısıtma sistemleri)
İlaçlama Temizlik Şirketleri
Bilgisayar Tamircileri
Ek1’deki Kurallar Uygulanmak Koşuldur.
2. Aşamada Açılacak İş Yerleri (4 Mayıs’tan itibaren)
Sigortacılar
Güneş Sistemleri
Üreticileri ve Tedarikçileri
Oto Yıkama
Çiçekçi ve Peyzajcılar
Tarım ve Hayvancılık Sektörüne
Ekipman Sağlayan Üreticiler
Anahtarcılar, Ayakkabı Tamircileri
Tabela ve Reklamcılar
Kuru Yemişçiler,
Ambalaj ile ilgili üretim yerleri
Plastik, Poşet ,Pet Şişe ve
Naylon üreticileri
Makine Sanayi
(İş Makineleri, İş Araçları)
Makine İmalatçıları
Taşocakları
İletişim ve Elektronik Hizmetleri
Satıcıları ve Sağlayıcıları
Elektrik Elektronik Tamir
Bakım ve Malzeme Satan Yerler
Enerji ve Güvenlik Sistemleri
Bobinajcılar, Akücüler
Kaynakçı,Demir-Doğramacılar,
Çelik,Saç Profil
Telefoncular,
Grafik Tasarımcılar
Kuru Temizlemeciler
Bilgisayar Satış Yerleri ve Bilişim
Halı Yıkama,Havuz temizleme,
İlaçlama servisleri,
Çamaşırhaneler
İç Kargo,Kırtasiyeler
Döşemeciler, Mobilya, Ahşapcılar
Alüminyum ve PVC Üreticileri
Mermer,Boya,Çimento,
Cam,Ayna imalatçıları ve
diğer tüm inşaat malzeme
satıcı ve İmalatçıları
Beton ve Beton Ürünleri
Tekstil Konfeksiyon Sanayi
Kimya Sanayi
Geridönüşüm Sektörleri
Tersaneler
Fişenk,Filtre,Kömür,
çeşitli gazlar(oksijen v.b)
Diğer Üretim yapan sanayi kuruluşları
Av Malzemesi Satan Yerler
Fotoğraf Stüdyoları,
Kitap Evleri, Noterler
Milli Piyango Ofisleri
Emlakçılar
Renta Car’lar
Akvaryum ve Pet Shopları
Butik ve Konfeksiyon
İç Giyim Mağazaları
Baharatçılar
Hukuk ofisleri,
Mimar Mühendis Ofisleri ve
Benzeri ofisler
Kuyumcular
Alışveriş Merkezleri
Mağazalar
Hediyelik Eşya, Ceyiz Mağazaları,
2. El Mağazaları,
Müzik Ekipmanları,
Oyuncakçılar,
Askeri Malzeme,
Ayakkabı ve Çantacılar ve benzeri yerler.
Şoför Okulları
Not: Ek1’deki Kurallar Uygulanmak Koşuldur.
Butik ve Konfeksiyonlarda Ek 1 Kuralları uygulanmakla birlikte, soyunma kabinleri kapatılacak ayrıca satın alınan ürünler iade edilmeyecektir.
Ek 1: Açılacak Olan İş yerlerinin Mutlak Suretle Uyması Gereken Kurallar.
1. Açılacak iş yerlerinin tümü gelenlerin kaydının tutulacağı kayıt defteri tutmak zorundadır. Kayıt Defterinde gelenlerin sırasıyla 1.adı-soyadı, 2.geldiği tarih ve 3.iletişim bilgileri mutlaka bulunacak ve günlük olarak titizlikle kayıt edilecektir.
2.Çalışan personel arasında 2’er metre mesafenin korunması, bu durumun sağlanması için çalışanların sayısının düzenlenmesi
3.Çalışan personelin kullanması için el dezenfektanı ve maske bulundurulması
4.Tüm iş yerlerinde el dezenfektanı bulundurulması, dışarıda bekleyenler için 2 metre mesafenin korunması
5.Çalışanların ellerini sık sık yıkamaları, dokunulan ortak kullanım alanlarının temizlenmesi (kapı kolu, klavye, ışık düğmeleri yüzeylerin sık sık temizlenmesi)
6.Ateşi ve öksürüğü olan şüpheli personelin ve ziyaretçilerin iş yerine getirilememesi ve/ veya alınmaması iş yerlerinin sık sık havalandırılması.
7.Semptomları olan çalışanlar (ateş, öksürük, nefes darlığı, kronik rahatsızlığı olanlar) yüksek risk gurubunda olduğundan çalıştırılmayacaktır ve evde kalacaktır.
8.Yemek araları, çay kahve ve dinlenmelerde kesinlikle 2 metre kuralı aynen uygulanacaktır.
9.Dağıtım veya Araçla dışarıya çıkacak olanlar en fazla 2 kişi ve kesinlikle maskeli seyahat edeceklerdir ve Araçlar havalandırılıp hava sirkülasyonu sağlanacaktır.
10. İş yerlerinin denetimi Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık bakanlığı ve Sanayi Dairesi Müdürlüğü Denetçileri, Belediyeler tarafından yapılıp kurallara uymayanlara gerekli cezai işlem uygulanacaktır.
11.Açılacak iş yerlerinde, açılmadan önce bakteri taşıyan aletlerin(klimaların, ısıtma ve soğutma sistemleri v.b) gerekli hijyeni sağlayacaktır.
12. İş yerlerinde temassız ateş ölçer alet kullanılacaktır.
13.İş yerlerinin mekânsal temizliği dezenfektan ürünle yapılmalıdır.
14.Personel ve müşteriler arasındaki mesafeyi artırmak amacıyla çalışma ortamlardı yeniden düzenlenecektir.
15.Çalışma saatleri ayarlanacak, sosyal mesafe kuralına uyulacaktır.
16.Tüm çalışanların eldiven yerine el dezenfektanı kullanması daha uygun olacaktır. Her vatandaş ile muhatap olunduktan sonra ellerin dezenfekte edilmesi, dezenfektanın efektif olabilmesi için elde kurumasının beklenmesi
17. İş yerlerinin sık sık havalandırılması.