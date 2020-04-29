Hasan Taçoy 4 Mayıs’ta açılacak sektörleri açıkladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy 4 Mayıs’ta açılacak olan sektörler konusunda açıklamalarda bulundu.

Havadis Web TV’de Pınar Barut’un konuğu olan Hasan Taçoy, 4 Mayıs’ta açılacak sektörler, alınması gereken tedbirler, denetimler ve kurallara uymayan işletmelere yönelik uygulanacak ceza ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Pınar Barut’un konuğu Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy sektörlerin açılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının detaylarını açıklıyor… Havadis Gazetesi paylaştı: 29 Nisan 2020 Çarşamba

1. Aşamada Açılacak İş yerleri; (2-3 Mayıs’tan itibaren)

Amaç: 2. Aşamada açılması düşünülen İş Yerleri Açılmadan önce gerekli bakım, onarım, hijyen ve hizmetlerin alınması amacıyla açılacak olan iş yerleri.

Hırdavatçılar (cam ve aynacılar)

Su ve Elektrik Tesisatçıları

Klima Bakım Onarım Tamir (havalandırma, soğutma ve ısıtma sistemleri)

İlaçlama Temizlik Şirketleri

Bilgisayar Tamircileri

Ek1’deki Kurallar Uygulanmak Koşuldur.

2. Aşamada Açılacak İş Yerleri (4 Mayıs’tan itibaren)

Sigortacılar Güneş Sistemleri Üreticileri ve Tedarikçileri Oto Yıkama Çiçekçi ve Peyzajcılar Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Ekipman Sağlayan Üreticiler Anahtarcılar, Ayakkabı Tamircileri Tabela ve Reklamcılar Kuru Yemişçiler, Ambalaj ile ilgili üretim yerleri Plastik, Poşet ,Pet Şişe ve Naylon üreticileri Makine Sanayi (İş Makineleri, İş Araçları) Makine İmalatçıları Taşocakları İletişim ve Elektronik Hizmetleri Satıcıları ve Sağlayıcıları Elektrik Elektronik Tamir Bakım ve Malzeme Satan Yerler Enerji ve Güvenlik Sistemleri Bobinajcılar, Akücüler Kaynakçı,Demir-Doğramacılar, Çelik,Saç Profil Telefoncular, Grafik Tasarımcılar Kuru Temizlemeciler Bilgisayar Satış Yerleri ve Bilişim Halı Yıkama,Havuz temizleme, İlaçlama servisleri, Çamaşırhaneler İç Kargo,Kırtasiyeler Döşemeciler, Mobilya, Ahşapcılar Alüminyum ve PVC Üreticileri Mermer,Boya,Çimento, Cam,Ayna imalatçıları ve diğer tüm inşaat malzeme satıcı ve İmalatçıları Beton ve Beton Ürünleri Tekstil Konfeksiyon Sanayi Kimya Sanayi Geridönüşüm Sektörleri Tersaneler Fişenk,Filtre,Kömür, çeşitli gazlar(oksijen v.b) Diğer Üretim yapan sanayi kuruluşları Av Malzemesi Satan Yerler Fotoğraf Stüdyoları, Kitap Evleri, Noterler Milli Piyango Ofisleri Emlakçılar Renta Car’lar Akvaryum ve Pet Shopları Butik ve Konfeksiyon İç Giyim Mağazaları Baharatçılar Hukuk ofisleri, Mimar Mühendis Ofisleri ve Benzeri ofisler Kuyumcular Alışveriş Merkezleri Mağazalar Hediyelik Eşya, Ceyiz Mağazaları, 2. El Mağazaları, Müzik Ekipmanları, Oyuncakçılar, Askeri Malzeme, Ayakkabı ve Çantacılar ve benzeri yerler. Şoför Okulları

Not: Ek1’deki Kurallar Uygulanmak Koşuldur.

Butik ve Konfeksiyonlarda Ek 1 Kuralları uygulanmakla birlikte, soyunma kabinleri kapatılacak ayrıca satın alınan ürünler iade edilmeyecektir.

Ek 1: Açılacak Olan İş yerlerinin Mutlak Suretle Uyması Gereken Kurallar.

1. Açılacak iş yerlerinin tümü gelenlerin kaydının tutulacağı kayıt defteri tutmak zorundadır. Kayıt Defterinde gelenlerin sırasıyla 1.adı-soyadı, 2.geldiği tarih ve 3.iletişim bilgileri mutlaka bulunacak ve günlük olarak titizlikle kayıt edilecektir.

2.Çalışan personel arasında 2’er metre mesafenin korunması, bu durumun sağlanması için çalışanların sayısının düzenlenmesi

3.Çalışan personelin kullanması için el dezenfektanı ve maske bulundurulması

4.Tüm iş yerlerinde el dezenfektanı bulundurulması, dışarıda bekleyenler için 2 metre mesafenin korunması

5.Çalışanların ellerini sık sık yıkamaları, dokunulan ortak kullanım alanlarının temizlenmesi (kapı kolu, klavye, ışık düğmeleri yüzeylerin sık sık temizlenmesi)

6.Ateşi ve öksürüğü olan şüpheli personelin ve ziyaretçilerin iş yerine getirilememesi ve/ veya alınmaması iş yerlerinin sık sık havalandırılması.

7.Semptomları olan çalışanlar (ateş, öksürük, nefes darlığı, kronik rahatsızlığı olanlar) yüksek risk gurubunda olduğundan çalıştırılmayacaktır ve evde kalacaktır.

8.Yemek araları, çay kahve ve dinlenmelerde kesinlikle 2 metre kuralı aynen uygulanacaktır.

9.Dağıtım veya Araçla dışarıya çıkacak olanlar en fazla 2 kişi ve kesinlikle maskeli seyahat edeceklerdir ve Araçlar havalandırılıp hava sirkülasyonu sağlanacaktır.

10. İş yerlerinin denetimi Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık bakanlığı ve Sanayi Dairesi Müdürlüğü Denetçileri, Belediyeler tarafından yapılıp kurallara uymayanlara gerekli cezai işlem uygulanacaktır.

11.Açılacak iş yerlerinde, açılmadan önce bakteri taşıyan aletlerin(klimaların, ısıtma ve soğutma sistemleri v.b) gerekli hijyeni sağlayacaktır.

12. İş yerlerinde temassız ateş ölçer alet kullanılacaktır.

13.İş yerlerinin mekânsal temizliği dezenfektan ürünle yapılmalıdır.

14.Personel ve müşteriler arasındaki mesafeyi artırmak amacıyla çalışma ortamlardı yeniden düzenlenecektir.

15.Çalışma saatleri ayarlanacak, sosyal mesafe kuralına uyulacaktır.

16.Tüm çalışanların eldiven yerine el dezenfektanı kullanması daha uygun olacaktır. Her vatandaş ile muhatap olunduktan sonra ellerin dezenfekte edilmesi, dezenfektanın efektif olabilmesi için elde kurumasının beklenmesi