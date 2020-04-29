İşte ilk etapta açılacak olan işletmeler

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy katıldığı Havadis WEB TV’de Pınar Barut’un programında 4 Mayıs’ta açılacak olan bazı sektörleri açıkladı. Bunlar şöyle;

Yetkili servisler, Terziler, Fotoğrafçılar, Araç park yeri alanları, Hediyelik eşya çeyiz satan yerler, Hukuk ofisleri, Rent a car ofisleri, Noterler, Av malzemesi satan yerler, Tershaneler, Geri dönüşüm sektörleri, İnşaat malzemesi satıcıları, inşaatlar, Bilgisayar satıcıları, Grafik tasarımcılar, mimarlık ofisleri, Sigorta ofisleri, Taş ocakları, Makine imalatçıları, Kuruyemişçiler, Makinistler, Oto yıkamacılar, Güneş Paneli kuran şirketler,reklamcılar, beyaz eşyacılar.