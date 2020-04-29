EkonomiKıbrısManşet

İşte ilk etapta açılacak olan işletmeler

29 Nisan 2020
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy katıldığı Havadis WEB TV’de Pınar Barut’un programında 4 Mayıs’ta açılacak olan bazı sektörleri açıkladı. Bunlar şöyle;

Yetkili servisler, Terziler, Fotoğrafçılar, Araç park yeri alanları, Hediyelik eşya çeyiz satan yerler, Hukuk ofisleri, Rent a car ofisleri, Noterler, Av malzemesi satan yerler, Tershaneler, Geri dönüşüm sektörleri, İnşaat malzemesi satıcıları, inşaatlar, Bilgisayar satıcıları, Grafik tasarımcılar, mimarlık ofisleri, Sigorta ofisleri, Taş ocakları, Makine imalatçıları, Kuruyemişçiler, Makinistler, Oto yıkamacılar, Güneş Paneli kuran şirketler,reklamcılar, beyaz eşyacılar.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güvercinlik’te köprü ve ova yolu onarımına başlandı

Güvercinlik’te köprü ve ova yolu onarımına başlandı

29 Nisan 2020
Photo of Tutuklu ve mahkumlar yarından itibaren yakınlarıyla görüntülü görüşme yapabilecek

Tutuklu ve mahkumlar yarından itibaren yakınlarıyla görüntülü görüşme yapabilecek

29 Nisan 2020
Photo of Kovid-19 sürecinde yaşam tarzını yönetmek mümkün

Kovid-19 sürecinde yaşam tarzını yönetmek mümkün

29 Nisan 2020
Photo of Kemal Saraçoğlu Vakfı, fitre ve zekat bağışı çağrısında bulundu

Kemal Saraçoğlu Vakfı, fitre ve zekat bağışı çağrısında bulundu

29 Nisan 2020
Photo of DEV-İŞ, “Kısmi Mesai Kararnamesi”ni eleştirdi

DEV-İŞ, “Kısmi Mesai Kararnamesi”ni eleştirdi

29 Nisan 2020
Photo of Yabancı işçilere 2 GB internet

Yabancı işçilere 2 GB internet

29 Nisan 2020
Photo of İskele Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

İskele Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

29 Nisan 2020
Photo of Tatar: Akıncı daha yumuşak gitmeli

Tatar: Akıncı daha yumuşak gitmeli

29 Nisan 2020
Photo of Üçüncü ülke vatandaşlarının hatlarına 2 GB internet yüklendi

Üçüncü ülke vatandaşlarının hatlarına 2 GB internet yüklendi

29 Nisan 2020
Photo of Sucuoğlu: Kriz döneminde çalışanlarına sahip çıkanları takdirle izliyoruz

Sucuoğlu: Kriz döneminde çalışanlarına sahip çıkanları takdirle izliyoruz

29 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı