KıbrısManşet

Ataoğlu: Manipülasyon kokan bir anket!

31 Ağustos 2020
Fikri Ataoğlu

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bugün yayınlanan “Gezici Anketi” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fikri Ataoğlu, “DP’nin gönülsüz bir şekilde Serdar Denktaş’ı desteklediği” iddia edilen anketin  gerçeklerden uzak olduğu kadar Kıbrıs Türk Halkının iradesine yapılan mesnetsiz bir saldırı olduğunu söyledi.

Ataoğlu’nun açıklaması şöyle.

Bugün kamuoyuna yansıyan ve baştan aşağı manipülasyon kokan bir ankette, Demokrat Parti hakkında bazı sözde tespitlere yer verilmiştir.

Anketle ilgili yapılan açıklamada, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde DP’nin parti meclisi kararı ile destekleme kararı aldığı Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın partiden habersiz aday olduğu iddia edilmiştir. Yine aynı açıklamada DP’nin gönülsüz bir şekilde Serdar Denktaş’ı desteklediği iddia edilmiştir.

Söz konusu açıklamada ortaya konulan bu sözde tespitler gerçeklerden uzak olduğu kadar Kıbrıs Türk Halkının iradesine yapılan mesnetsiz bir saldırıdır.

DP, 28 yıl genel başkanlığı yapan Serdar Denktaş’ın arkasında kenetlenmiş, 11 Ekim seçimlerinde sadece ve sadece Kıbrıs Türk Halkının iradesine güvenmektedir.

Demokrat Parti,  söz konusu araştırma şirketinin 2015’te bir başka aday için yaptığının aynısını bu sefer farklı bir aday için yaptığını görebilecek kadar siyasi birikime sahip bir partidir.

Bu tür manipülasyonlara tevessül edilmesi, kayıtsız şartsız desteğimizi verdiğimiz ve çalıştığımız Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın hızlı yükselişi ile ilgili endişelerin bir yansımasıdır.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Ülkeye kanunsuz giriş yapmaya çalışan 11 kişi tespit edildi

Ülkeye kanunsuz giriş yapmaya çalışan 11 kişi tespit edildi

31 Ağustos 2020
Photo of Hamitköy’de iki taraf arasında kavga çıktı: Bir kişi havaya ateş açtı

Hamitköy’de iki taraf arasında kavga çıktı: Bir kişi havaya ateş açtı

30 Ağustos 2020
Photo of Güneyde 2845 test yapıldı: 4 yeni vakaya rastlandı

Güneyde 2845 test yapıldı: 4 yeni vakaya rastlandı

30 Ağustos 2020
Photo of Pilli: Toplam 1263 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Pilli: Toplam 1263 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

30 Ağustos 2020
Photo of Tatar: Göreve geldi ama bunların hiç birinde başarılı olamadı

Tatar: Göreve geldi ama bunların hiç birinde başarılı olamadı

30 Ağustos 2020
Photo of Özersay: Kıbrıs Rum liderliği bu projede bizim muhatabımız olmayacak

Özersay: Kıbrıs Rum liderliği bu projede bizim muhatabımız olmayacak

30 Ağustos 2020
Photo of 30 Ağustos Zaferi’nin 98’inci yıl dönümü

30 Ağustos Zaferi’nin 98’inci yıl dönümü

30 Ağustos 2020
Photo of Gönyeli’de personelin Covid-19 çabası unutulmadı 

Gönyeli’de personelin Covid-19 çabası unutulmadı 

30 Ağustos 2020
Photo of Erdoğan: Doğu Akdeniz’de şantaj diline boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Doğu Akdeniz’de şantaj diline boyun eğmeyeceğiz

30 Ağustos 2020
Photo of Nalcıoğlu: Minellayalara göre bu yıl yağışlı olacak

Nalcıoğlu: Minellayalara göre bu yıl yağışlı olacak

30 Ağustos 2020
Başa dön tuşu
Kapalı