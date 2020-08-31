IQOS’a azaltılmış maruziyet bilgisiyle satış izni verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi ısıtılan tütün ürünleri kategorisinde ilk defa IQOS’a azaltılmış maruziyet bilgisiyle satış izni verdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 7 Temmuz 2020 tarihinde, Philip Morris International’ın (PMI) elektrikle ısıtılan tütün sistemi IQOS’un, riski modifiye edilmiş tütün ürünü (MRTP) olarak satışına izin verdi. FDA kararında, IQOS’a verilen maruziyet modifikasyonu izninin, halk sağlığına katkıda bulunması bakımından uygun olduğunu ifade etti. IQOS, ABD’de MRTP başvuru sürecini tamamlayarak azaltılmış maruziyet bilgisiyle satışına izin verilen “ilk ve tek” tütün ısıtma sistemi oldu.

PMI tarafından MRTP başvurusu için Aralık 2016’da FDA’ya sunulan kapsamlı bilimsel kanıt paketinin incelemesinin ardından verilen karara istinaden, 7 Temmuz 2020 tarihinde, IQOS’un, MRTP olarak satışına izin verildi. FDA yayımladığı ayrıntılı raporda sigaradan IQOS’a tamamen geçişin zararlı veya potansiyel olarak zararlı kimyasallara maruziyeti azalttığı sonucuna varıldığını bildirdi. Verilen bu karar, IQOS’un temelde sigaradan çok farklı bir ürün olduğunu ve aksi takdirde sigara içmeye devam edecek yetişkinler için daha iyi bir seçim olduğunu göstermekte.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz SANİSOĞLU, konuya ilişkin görüşlerini şöyle paylaştı. “Sigara kullanımı yaygınlığı sebebiyle global ölçekte önem arzeden bir sorun olmaya devam ediyor. Sigara kullanıcılarının hastalık yapıcı zararlı kimyasallara maruziyetini azalttığı gösterilen ürünlerin titizlikle ve tarafsız bir şekilde değerlendirmeye alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle sigara kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve sigara kullanımındaki düşüşü önemli ölçüde hızlandırmak için, FDA gibi önemli kurumlar tarafından değerlendirmeye alınmış yenilikçi ürünlerden yararlanmak genel toplum sağlığına fayda sağlayacaktır. FDA’nın IQOS’a ilişkin kararının, çok sayıda bilimsel kanıtın incelenmesi sonucunda ortaya çıktığını görüyoruz. Kapsamlı ve bilimsel verileri temel alan düzenlemeler, sigara içmeye devam edecek sigara kullanıcılarının daha iyi seçeneklere hızla geçiş yapmasına yardımcı olabilir.”

Bugün itibari ile İngiltere, Almanya, Fransa, ABD, Rusya gibi toplamda 57 ülkede satışa sunulan IQOS’u dünya genelinde 15,4 milyon yetişkin tüketici kullanmaktadır. Nisan 2017 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde satışa sunulan IQOS’u kullanan yetişkin tüketici sayısı 21 bine ulaşmıştır.